Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe, miercuri, asupra sesizării formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Disputa vizează Ordonanța de urgență nr. 38/2026, adoptată și transmisă spre publicare de Cabinetul Bolojan după ce Parlamentul a adoptat, pe 5 mai, moțiunea de cenzură prin care Executivul a fost demis.

În sesizarea transmisă CCR, Sorin Grindeanu susține că Guvernul și-ar fi depășit atribuțiile constituționale prin adoptarea și publicarea ordonanței în perioada în care exercita doar atribuții de administrare curentă. OUG 38/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai.

Potrivit lui Grindeanu, conflictul are la bază două conduite distincte. Prima se referă la adoptarea actului normativ după retragerea încrederii Parlamentului, în condițiile în care, potrivit articolului 110 alineatul 4 din Constituție, Guvernul demis ar fi trebuit să se limiteze la administrarea treburilor publice.

A doua problemă invocată în sesizare este că ordonanța ar fi reglementat domenii care se aflau deja în procedură legislativă în Parlament. Grindeanu susține că Executivul s-ar fi substituit astfel Parlamentului, încălcând rolul acestuia de unică autoritate legiuitoare a țării.

„Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituțională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moțiune de cenzură de a adopta și publica o ordonanță de urgență cu conținut legislativ substanțial”, se arată în documentul transmis CCR.

Președintele Camerei Deputaților afirmă că publicarea OUG a produs efecte juridice imediate și a afectat procedurile legislative aflate în desfășurare. În opinia sa, continuarea dezbaterilor parlamentare asupra acelorași materii poate genera incertitudine normativă și insecuritate juridică.

Grindeanu solicită CCR să constate existența conflictului constituțional și să stabilească măsurile necesare pentru restabilirea ordinii constituționale.

Printre acestea se numără constatarea incompatibilității OUG 38/2026 cu prevederile Constituției, precum și obligarea Guvernului să nu mai adopte acte normative cu forță de lege primară atât timp cât funcționează în regim de administrare curentă.

De asemenea, el cere recunoașterea dreptului Parlamentului de a continua procedurile legislative în curs privind materiile reglementate prin ordonanță.