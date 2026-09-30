Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să se pronunțe, miercuri, asupra sesizării formulate de premierul interimar Ilie Bolojan privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Disputa vizează plata unor restanțe salariale ale magistraților, în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de lei.

Sesizarea a fost depusă de Ilie Bolojan la 2 iulie, după ce Curtea de Apel București a obligat Guvernul, printr-o decizie pronunțată pe 5 mai, să asigure integral fondurile necesare achitării salariilor restante ale judecătorilor, inclusiv prin rectificare bugetară.

Bolojan a susținut că instanțele nu au nici competența tehnică, nici legitimitatea de a decide modul în care sunt distribuite fondurile din bugetul general consolidat.

Premierul a invocat prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice și a arătat că elaborarea bugetului de stat, rectificările bugetare și repartizarea sumelor din Fondul de rezervă sunt atribuții ale Executivului și Parlamentului.

„În acest moment, puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector”, afirma Bolojan, susținând că decizia instanței afectează echilibrul bugetar și reprezintă o ingerință în activitatea executivă.

Disputa a început după ce, la sfârșitul lunii martie, ÎCCJ a formulat o plângere prealabilă împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, reclamând refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata unor drepturi salariale restante câștigate în instanță.

Ulterior, ÎCCJ a cerut Curții de Apel București obligarea Guvernului la plata a 4,8 miliarde de lei, reprezentând restanțe salariale și penalități aferente. CAB a admis solicitarea pe 5 mai, însă Guvernul și Ministerul Finanțelor au contestat decizia la ÎCCJ. Instanța supremă a amânat de mai multe ori soluționarea recursului, următorul termen fiind stabilit pentru 8 octombrie 2026.

Pe agenda CCR de miercuri se află și sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, referitoare la un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, în legătură cu ordonanța care vizează programul SAFE.