Președintele Nicușor Dan spune că înțelege nemulțumirea celor care îl critică tot mai dur pe rețelele de socializare, însă susține că, în politică, dorința și emoția nu sunt suficiente pentru formarea unei majorități parlamentare.

Șeful statului susține că, fără negocieri și compromisuri între partide, nu se poate ajunge la susținerea necesară pentru un guvern.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, după ce președintele a anunțat că luni va avea loc o nouă rundă de consultări cu formațiunile politice, urmând să propună un alt premier.

„Emoția este absolut justificată, pentru că fiecare dintre noi își proiectează o formulă de guvern care crede în mod legitim, emoțional, că rezolvă cel mai bine problemele societății românești”, a spus Nicușor Dan.

Președintele mai spune că ar exista o diferență între ceea ce își doresc alegătorii și mecanismul prin care funcționează democrația parlamentară. „Este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației care este majoritatea”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a explicat că o formațiune sau un grup politic care deține aproximativ 30% nu poate guverna fără să negocieze cu celelalte partide și fără să accepte modificări ale propriului program.

„Din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și o disponibilitate de a ceda din programul tău și ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Asta este realitatea simplă”, a declarat președintele.

El a recunoscut că și el are o viziune ideală asupra modului în care ar trebui să arate guvernarea, dar a precizat că realitatea politică impune alte constrângeri.

„Înțeleg tipul acesta de reacții și, bineînțeles, că am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta”, a spus Nicușor Dan.

Mesajul președintelui vine după ce declarația sa privind noile consultări a generat aproape 10.000 de comentarii în aproximativ patru ore. Multe dintre acestea au fost critice, iar unii utilizatori i-au cerut să nu desemneze un premier provenit din PSD sau AUR și l-au acuzat că favorizează aceste formațiuni.