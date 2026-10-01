Politica

Nicușor Dan despre rectificarea bugetară: Nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt

Nicușor Dan despre rectificarea bugetară: Nu e un motiv de panică pe termen foarte scurtNicușor Dan. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan spune că situația creată de lipsa unui Guvern cu puteri depline trebuie rezolvată cât mai repede, în special pentru realizarea rectificării bugetare și pregătirea bugetului pentru anul următor. El adaugă însă că, pe termen foarte scurt, nu există motive de panică.

Președintele indică utilizarea fondului de rezervă

Nicușor Dan a explicat că a fost găsită o soluție pentru ca rectificarea bugetară să poată fi gestionată până la 1 noiembrie, prin utilizarea Fondului de rezervă, însă a subliniat că această situație nu este una normală.

„Ideal ar fi să nu fim aici. S-a găsit o soluție care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie. Asta din discuțiile cu Guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie cu Fondul de rezervă cu 10%, dar nu e normal”, a declarat președintele.

Șeful statului a atras atenția că problema trebuie soluționată în următoarele săptămâni, întrucât este necesară și elaborarea bugetului, astfel încât România să aibă un buget aprobat până la finalul anului.

„Deci, nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta”, a afirmat Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre pensii și salariile bugetarilor

Întrebat dacă o eventuală indexare a pensiilor ar putea fi inclusă în proiectul de buget, președintele a precizat că acest lucru va putea fi analizat abia după apariția unei variante concrete a bugetului.

Guvernul României

Guvernul României / sursa: Facebook

Nicușor Dan a afirmat că nivelul salariilor din sectorul public reprezintă o preocupare pentru toate partidele, însă orice eventuală majorare trebuie pusă în relație cu resursele disponibile la nivelul întregului buget.

„Salarizarea personalului public preocupă, și vă spun asta pentru că am asistat la mai multe discuții, preocupă în mod legitim toate partidele și numai că în egală măsură trebuie un echilibru cu anvelopa totală a bugetului și toți sunt conștienți de asta”, a declarat șeful statului.

Când vede Nicușor Dan posibilă creșterea lefurilor pentru bugetari

Nicușor Dan a mai spus că decizia privind eventualele majorări de pensii și salarii va putea fi luată după ce va exista proiectul de buget.

„În momentul în care o să avem proiectul de buget, o să vedem și posibilitatea de a majora pensii și salarii la stat”, a mai spus Nicușor Dan.

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