Parlamentul din Noua Zeelandă a fost dizolvat joi, 1 octombrie, marcând începutul oficial al campaniei pentru alegerile generale programate pe 7 noiembrie. Scrutinul se desfășoară într-un context politic competitiv, în care coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare se confruntă cu formațiunile de centru-stânga conduse de Partidul Laburist, potrivit agenției Reuters.

Ultima ședință a actualului Parlament a avut loc pe 23 septembrie. În campania electorală, partidele pun accent pe costul vieții, gestionarea economiei și serviciile publice, teme care se află în centrul dezbaterilor politice înaintea votului din noiembrie.

Un sondaj 1News-Verian publicat la sfârșitul lunii septembrie indică o competiție strânsă între principalele formațiuni. Potrivit cercetării, Partidul Național și Partidul Laburist au fiecare câte 28% din intențiile de vot, în timp ce Partidul Verzilor a ajuns la 16%.

Într-un scenariu de distribuire a mandatelor, un bloc format din Labour, Greens, Te Pāti Māori și Opportunity Party ar ajunge la 65 de mandate, în timp ce coaliția formată din National, ACT și New Zealand First ar avea 59. Aceste cifre reprezintă însă o estimare bazată pe sondaj și nu un rezultat electoral.

Sondajul a fost realizat între 23 și 27 septembrie pe un eșantion de 1.004 alegători eligibili. Marja maximă de eroare de eșantionare a fost estimată la aproximativ 3,4 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%. 1News precizează că rezultatele sunt o imagine de moment a sprijinului pentru partide și nu reprezintă o predicție a rezultatului alegerilor.

Noua Zeelandă folosește sistemul electoral proporțional mixt, cunoscut sub denumirea de MMP (Mixed Member Proportional). Parlamentul are în mod normal 120 de mandate, însă numărul poate crește atunci când un partid câștigă mai multe circumscripții decât ar avea dreptul pe baza ponderii sale în votul național pentru partid.

Sistemul a favorizat formarea guvernelor de coaliție, iar partidele mai mici pot avea un rol important în stabilirea majorității parlamentare. În actualul sondaj 1News-Verian, Opportunity Party ar putea ajunge din nou într-o poziție relevantă în negocierile privind formarea unei majorități.

Conform scenariului prezentat de 1News, Opportunity Party ar obține șapte mandate la un scor de 6% din votul pentru partid. În același scenariu, niciunul dintre cele două blocuri principale nu ar atinge singur pragul de 61 de mandate necesar pentru majoritate.

Calendarul electoral este deja stabilit de Comisia Electorală din Noua Zeelandă. Votarea din străinătate începe pe 21 octombrie, iar votul anticipat în Noua Zeelandă începe pe 26 octombrie.

Termenul-limită pentru înscrierea sau actualizarea datelor electorale este 25 octombrie. În ziua alegerilor, 7 noiembrie, secțiile de votare vor fi deschise între orele 9:00 și 19:00. Rezultatele preliminare vor fi publicate progresiv începând cu ora 19:00.

Rezultatele oficiale ale alegerilor generale urmează să fie declarate pe 27 noiembrie, potrivit calendarului Electoral Commission.

Dizolvarea Parlamentului încheie oficial mandatul actualei legislaturi și deschide perioada formală care conduce către scrutinul din 7 noiembrie.

De acum, competiția electorală se va concentra pe principalele teme economice și sociale, iar distribuția mandatelor va depinde atât de rezultatele principalelor partide, cât și de performanța formațiunilor mai mici în sistemul MMP.