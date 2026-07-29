Noua Zeelandă intenționează să achiziționeze drone cu rază lungă de acțiune, acordând prioritate furnizorilor locali, potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul Apărării, Chris Penk, potrivit agenției Reuters.

Măsura face parte din strategia guvernului de consolidare a capacităților de apărare și de susținere a industriei naționale de tehnologie.

În paralel, autoritățile vor demara cercetări privind utilizarea unor aeronave fără pilot, neînarmate, cu rază lungă de acțiune, destinate supravegherii maritime.

Companiile din Noua Zeelandă sunt încurajate să participe la ambele proiecte, într-un demers care urmărește atât dezvoltarea sectorului de apărare, cât și stimularea economiei locale.

Ministrul Apărării, Chris Penk, a declarat că executivul dorește să valorifice expertiza companiilor locale în domeniul tehnologiilor avansate și al sistemelor autonome.

Potrivit oficialului, industria din Noua Zeelandă dispune deja de experiență în producția avansată, tehnologiile digitale și dezvoltarea sistemelor fără echipaj, iar numărul firmelor implicate în proiectarea de drone și tehnologii de simulare este în creștere.

Prin lansarea acestor solicitări, guvernul urmărește să identifice soluții care să poată fi integrate în viitoarele programe de modernizare a forțelor armate.

Printre sistemele vizate se numără și dronele de lovitură unidirecțională, platforme operate de oameni care transportă încărcături explozive către o țintă fără a reveni la baza de lansare.

Acestea sunt considerate o alternativă mai ieftină la rachetele convenționale și au devenit tot mai utilizate în conflictele moderne.

Separat, guvernul analizează posibilitatea introducerii unor drone neînarmate cu autonomie mare, destinate supravegherii zonelor maritime. Având în vedere întinderea vastă a zonei economice exclusive a Noii Zeelande, astfel de sisteme ar putea îmbunătăți monitorizarea apelor teritoriale și capacitatea de reacție.

Forțele de Apărare ale Noii Zeelande au un buget operațional de aproximativ 2,6 miliarde de dolari neozeelandezi, iar peste 80% din aceste fonduri sunt deja cheltuite în economia internă.

Executivul consideră că orientarea investițiilor către companiile locale poate contribui atât la dezvoltarea industriei de apărare, cât și la consolidarea lanțurilor naționale de aprovizionare și a capacităților tehnologice.