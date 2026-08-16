Un nou fragment de dronă a fost recuperat, duminică după-amiază, din Marea Neagră, în apropierea plajei Zoom Beach din Constanța. Obiectul plutitor a fost observat la aproximativ o milă marină de țărm, potrivit Ministerului Apărării.

Garda de Coastă a transmis informațiile către Ministerul Apărării Naționale după ce obiectul a fost observat în largul mării. Pentru verificarea acestuia, Forțele Navale Române au trimis o echipă EOD în zona indicată.

Militarii au ajuns la locul respectiv cu o șalupă rapidă de intervenție și au recuperat obiectul din apă pentru a putea fi verificat.

După examinarea obiectului, specialiștii EOD au stabilit că acesta nu prezintă încărcătură explozivă. Fragmentul a fost recuperat în condiții de siguranță și urmează să fie predat Gărzii de Coastă.

O situație similară a fost semnalată și la Eforie Nord, unde turiștii au observat un obiect metalic în apă, la mică distanță de mal. Alerta a fost dată după ora 10:00.

Tot duminică, o altă echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța, în zona platformei Neptun Alpha.

Militarii au recuperat din apă o aripă provenită de la o dronă.

O dronă a pătruns, duminică dimineață, în spațiul aerian al României din direcția Republicii Moldova, în zona aflată la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Aeronava fără pilot a fost interceptată și doborâtă de două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04.44, în noaptea de 15 spre 16 august.

Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată din județul Galați.

Alerta aeriană pentru județul Galați a fost ridicată la ora 05.20, după încheierea operațiunilor privind amenințarea aeriană.