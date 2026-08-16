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Încă un fragment de dronă a fost recuperat din Marea Neagră. Obiectul, observat la aproximativ o milă marină de țărm

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Încă un fragment de dronă a fost recuperat din Marea Neagră. Obiectul, observat la aproximativ o milă marină de țărmDronă. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un nou fragment de dronă a fost recuperat, duminică după-amiază, din Marea Neagră, în apropierea plajei Zoom Beach din Constanța. Obiectul plutitor a fost observat la aproximativ o milă marină de țărm, potrivit Ministerului Apărării.

Încă un fragment de dronă descoperit pe litoralul românesc. Intervenție a Forțelor Navale

Garda de Coastă a transmis informațiile către Ministerul Apărării Naționale după ce obiectul a fost observat în largul mării. Pentru verificarea acestuia, Forțele Navale Române au trimis o echipă EOD în zona indicată.

Militarii au ajuns la locul respectiv cu o șalupă rapidă de intervenție și au recuperat obiectul din apă pentru a putea fi verificat.

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Dronă. Sursa foto: Facebook/ Radu Miruță

Militarii au stabilit că fragmentul nu are încărcătură explozivă

După examinarea obiectului, specialiștii EOD au stabilit că acesta nu prezintă încărcătură explozivă. Fragmentul a fost recuperat în condiții de siguranță și urmează să fie predat Gărzii de Coastă.

O situație similară a fost semnalată și la Eforie Nord, unde turiștii au observat un obiect metalic în apă, la mică distanță de mal. Alerta a fost dată după ora 10:00.

Tot duminică, o altă echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța, în zona platformei Neptun Alpha.

Militarii au recuperat din apă o aripă provenită de la o dronă.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României și a fost doborâtă pe raza județului Galați

O dronă a pătruns, duminică dimineață, în spațiul aerian al României din direcția Republicii Moldova, în zona aflată la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Aeronava fără pilot a fost interceptată și doborâtă de două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

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Avioane F-18. Sursa foto: Facebook/Mapn

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04.44, în noaptea de 15 spre 16 august.

Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată din județul Galați.

Alerta aeriană pentru județul Galați a fost ridicată la ora 05.20, după încheierea operațiunilor privind amenințarea aeriană.

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