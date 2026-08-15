Un fragment de dronă a ajuns, sâmbătă, pe plaja din Olimp, după ce a fost purtat de valuri până în apropierea țărmului. Obiectul a fost observat de un salvamar, care a anunțat autoritățile. Fragmentul a fost ridicat pentru verificări. Acesta urmează să fie analizat pentru stabilirea provenienței.

Salvamarul a remarcat obiectul plutind pe mare, în apropierea plajei din Olimp. La scurt timp, valurile l-au adus la mal.

Bărbatul a anunțat autoritățile, iar o echipă de specialiști a ajuns pe plajă pentru a ridica fragmentul. Obiectul va fi supus unor verificări pentru a se stabili ce tip de dronă este și de unde provine.

Descoperirea din Olimp vine la două zile după ce un alt fragment de dronă a fost identificat la Costinești. Obiectul a fost observat joi dimineață, în apropierea unui dig.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD”, a transmis Ministerul Apărării.

Echipa EOD a verificat fragmentul și a stabilit că acesta nu prezintă risc pirotehnic. Ulterior, obiectul a fost predat Gărzii de Coastă.

Vineri, alte două fragmente de dronă au fost descoperite pe litoral. Unul dintre acestea a fost găsit tot la Costinești, iar celălalt la Saturn.

Fragmentul descoperit sâmbătă la Olimp se adaugă astfel unei serii de astfel de obiecte identificate în ultimele zile în zona litoralului românesc. Analizele specialiștilor urmează să ofere informații despre proveniența celui găsit la Olimp.