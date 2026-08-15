Regizorul român Florin Șerban a câștigat, sâmbătă, Leopardul de Aur, marele premiu al celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Locarno. Trofeul i-a fost acordat pentru filmul „Nu e locul tău aici”, care s-a aflat în competiție alături de alte 16 producții, potrivit AFP.

Florin Șerban, una dintre figurile importante ale Noului Val Românesc, a vorbit despre perspectiva din care a construit filmul. Regizorul a descris producția drept „mai presus de toate un portret al unui mod de a vedea lumea care ar putea dispărea. Sau, poate, care ar trebui să dispară”.

Filmul durează mai mult de două ore și jumătate și urmărește relația dintre Marius, medic-șef la spitalul din orașul său natal, și fiul său adolescent, Ioan. După moartea soției, bărbatul și-a crescut singur copilul.

Marius este sigur pe el în plan profesional, însă nu cunoaște activitățile nocturne ale fiului său. Ioan străbate orașul cu bicicleta și vandalizează mașini alături de un grup de justițiari mascați.

Juriul Festivalului de la Locarno a evidențiat calitățile filmului și modul în care cunoscutul regizor și-a construit povestea.

„Forţa scrierii sale, singularitatea viziunii sale şi măiestria excepţională a limbajului cinematografic”, au fost punctele amintite de specialiștii din lumea filmului.

Leopardul de Aur este cea mai importantă distincție acordată la festivalul elvețian. Premiul este însoțit de 75.000 de franci elvețieni, sumă care se împarte între regizor și producător.

Florin Șerban are 51 de ani. Înainte de a studia regia, a urmat cursuri de filosofie și jurnalism, iar ulterior a studiat cinematografia la Universitatea Columbia.

Primul său lungmetraj, „Dacă vreau să fluier, fluier”, lansat în 2010, i-a adus numeroase premii, printre care Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin.

Cu „Nu e locul tău aici”, regizorul revine la lungmetraj după o pauză de opt ani. În această perioadă, Florin Șerban a fondat o școală de teatru.

Noua producție a fost astfel recompensată cu cel mai important trofeu al festivalului de film organizat în fiecare vară la Locarno, oraș elvețian aflat pe malul Lacului Maggiore.