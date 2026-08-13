Institutul Cultural Român (ICR) de la Viena sprijină prezența unor membri ai echipelor filmelor „Nu e locul tău aici”, în regia lui Florin Șerban, și „Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști?”, în regia Alexandrei Schinteie și „3 zile în septembrie”, în regia lui Tudor Giurgiu, la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, desfășurat în perioada 14-21 august 2026 în capitala Bosniei și Herțegovinei.

Cu sprijinul ICR Viena, vor fi prezenți la festival actorii Cristina Richter și Janir Izdrăilă („Nu e locul tău aici”), regizoarea Alexandra Schinteie și producătorul Eduard-Andrei Angheluș („Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști?”) și actorii Andreea Vasile, Emilian Oprea, Adela Popescu, Conrad Mericoffer, alături de directorul de imagine Alexandru Dorobanțu („3 zile în septembrie”).

Ajuns la cea de-a 32-a ediție, Sarajevo Film Festival reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa de Sud-Est și una dintre principalele platforme de promovare a cinematografiei din regiune. Institutul Cultural Român de la Viena continuă colaborarea cu Sarajevo Film Festival și sprijină participarea delegațiilor românești selectate, în vederea consolidării vizibilității cinematografiei românești contemporane. Pe durata festivalului au loc și evenimente conexe proiecțiilor: întâlniri cu publicul, sesiuni de networking profesional și evenimente de promovare și distribuire a filmelor, precum CineLink Industry Days, CineLink Talks, Talents Sarajevo, CineLink Co-Production Market.

Lungmetrajul „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban, a fost selecționat în competiția oficială a Sarajevo Film Festival 2026, fiind prezentat în premieră internațională în competiţia oficială a ediției 2026 a Locarno Film Festival, Elveția. Regizorul este câștigător al Ursului de Argint, la Berlinale 2010, pentru lungmetrajul „Eu când vreau să fluier, fluier”. Producător executiv: Minodora Șerban. Casa de producție: Fantascope. Din distribuție fac parte Adrian Văncică, în rolul unui medic, debutantul Teodor Butănescu, în rolul lui Ioan, alături de Alex Conovaru, Cristina Richter, Janir Izdrăilă și Cosmin Dominte.

Sinopsis: Filmul spune povestea lui Marius, chirurg respectat într-un oraș de provincie și unic părinte, care află că fiul său adolescent este suspect de crimă. Este momentul în care tatăl află despre întreaga viață ascunsă a fiului, membru al unei organizații de tineri rasiști ce își petrec nopțile vandalizând mașinile parcate ilegal. Filmul este o investigație ce trece dincolo de clasica ruptură între generații și se întreabă asupra unui fel foarte special de a fi tată – Cum poate fi părinte cel care, la vremea lui, a vrut să schimbe lumea?

Filmul va avea trei proiecții: pe 20 august 2026, de la ora 12:30 și de la ora 21:30, la Teatrul Național, și pe 21 august 2026, de la ora 18:00, la Cineplexx Sarajevo 8. Bilete aici.

Scurtmetrajul „Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști?”, regizat de Alexandra Schinteie, a fost selecționat în competiția de filme studențești a Sarajevo Film Festival, Student Short Film, unde va avea premiera internațională.

Producător: Eduard Angheluș. Director de imagine: Dan Osteniuc. Filmul este o producție a Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din distribuție fac parte actorii: Ilinca Manolache, Nicodim Ungureanu, Tudor Chirilǎ, Gabriel Spahiu, Radu Stoian, Lorena Dănciulescu, Emilia Ivașcu. Echipa creativă este completată de Alma Dumitraș (monteur), Janine Grün (sunet), Sebastian Zsemlye, Mara Cosmuța (mixaj sunet), Ruxandra Tripa (scenografie), Paula Grǎdinaru (machiaj). Scurtmetrajul a mai fost selectat anul acesta în cadrul festivalurilor TIFF și Anonimul.

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Filmul va fi proiectat pe 18 august 2026, ora 14:00, la Cineplexx Sarajevo 2, după care va avea loc o sesiune de Q&A, urmată, în aceeași seară, de un eveniment red carpet. O a doua proiecție este programată pentru 21 august, ora 09:00, la Cineplexx Sarajevo 2. Bilete aici.

Lungmetrajul „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, va fi prezentat în cadrul secțiunii In Focus, dedicată celor mai importante producții cinematografice recente din regiune. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR). Casa de producție: Point Film.

„3 zile în septembrie“ este o comedie neagră realizată în jurul unui cadru-secvență de 65 de minute, care urmărește prăbușirea unei relații chiar în ziua nunții. În rolurile principale îi regăsim pe Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu și Maria Junghietu. Scenariul este semnat de Conrad Mericoffer, Radu Grigore și Tudor Giurgiu, iar imaginea este realizată de Alexandru Dorobanțu. Din echipa creativă mai fac parte Adela Cotimanis (scenografie), Miruna Bălașa (costume), Daniel Soare (sunet), Alex Pintică (montaj) și Raluca Moldoveanu (machiaj).

Filmul va fi proiectat pe 20 august 2026, de la ora 15:30, la Teatrul Național din Sarajevo, și va fi urmat de o sesiune de Q&A, cu participarea regizorului Tudor Giurgiu, a directorului de imagine Alexandru Dorobanțu și a actorilor Andreea Vasile, Emilian Oprea, Adela Popescu, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța. Bilete aici.

Prezența românească la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo este completată de filmele „Fjord“, regia: Cristian Mungiu, „Atlasul universului“, regia: Paul Negoescu, „Motherhood“ (scurtmetraj de animație), regia: Anca Damian, „Titanic Ocean“, regia: Konstantina Kotzamani, „Electing Ms Santa“, 2025 (documentar), regia: Raisa Răzmeriță, „Cristina a fost foarte cuminte“, regia: Alin Boeru, „Don't Ask Me If I Killed“, 2026 (documentar), regia: Helena Maksyom, „Go Outside and Hug a Tree“ (scurtmetraj), regia: Irina Alexiu.

Institutul Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale, sprijină de asemenea participarea producătoarei Iriana Adnana Cuconu la prima etapă a programului CineLink Producers’ Lab, desfășurată în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, în perioada 15–20 august 2026. Participarea are ca obiectiv dezvoltarea proiectului de lungmetraj „Altă povestire despre fiul meu”, în regia lui Adrian Silișteanu, prin facilitarea întâlnirilor cu potențiali coproducători și agenți de vânzări internaționali, în vederea atragerii de finanțare și consolidării parteneriatelor de coproducție. Programul include sesiuni de masterclass, întâlniri individuale cu profesioniști ai industriei cinematografice, proiecții de filme și discuții cu realizatorii acestora.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Ambasada României în Bosnia și Herțegovina.