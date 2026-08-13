Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis joi, 13 august, că România ar putea ajunge la o reducere a dobânzii-cheie probabil la începutul anului viitor, în condițiile în care rata inflației va continua să scadă, și a avertizat că o eventuală prelungire a crizei energetice ar putea pune presiune suplimentară pe prețuri, potrivit declarațiilor susținute în cadrul prezentării Raportului asupra inflației, ediția august 2026.

În aceeași intervenție, Isărescu a făcut un apel către partidele din coaliția de guvernare să reia negocierile și să ajungă la compromisurile necesare pentru continuarea consolidării fiscale. Guvernatorul BNR le-a cerut formațiunilor să evite în spațiul public disputele care, în opinia sa, pot afecta încrederea investitorilor și a instituțiilor internaționale.

Întrebat dacă România ar putea beneficia de o reducere a dobânzii-cheie chiar în acest an, Mugur Isărescu a precizat că, în acest moment, există prea multe incertitudini pentru o estimare exactă.

Guvernatorul BNR a explicat însă că o reducere ar putea deveni posibilă pe măsură ce inflația va coborî și se va situa sub rata dobânzii de politică monetară.

„Așa cum o văd eu acum, probabil până la începutul anului următor”, a declarat Mugur Isărescu.

Noua prognoză a BNR indică o inflație de 6,1% la finalul acestui an. Isărescu a subliniat că momentul unei eventuale reduceri a dobânzii va depinde de evoluția inflației și de datele economice disponibile în perioada următoare.

Potrivit guvernatorului BNR, în piața monetară a fost menținută suficientă lichiditate pentru finanțarea deficitului și a economiei, iar cursul de schimb a rămas stabil.

Mugur Isărescu a avertizat și asupra efectelor pe care situația energetică le-ar putea avea asupra inflației.

Întrebat dacă actuala criză energetică ar putea determina o creștere a inflației peste nivelul prognozat de BNR, guvernatorul a răspuns că acest lucru este posibil dacă situația nu se calmează.

„Este clar că ar influența inflația”, a declarat Isărescu.

El a amintit, în acest context, de secetă și de nivelul scăzut al Dunării, dar și de măsurile luate de Guvern pentru compensarea efectelor asupra populației.

Situația de pe Dunăre a dus joi și la oprirea completă a Reactorului 2 de la Cernavodă, însă această schimbare nu ar urma să afecteze alimentarea populației. Limitările de energie vizează marii consumatori industriali.

Guvernatorul BNR a atras atenția că presiunea este resimțită mai puternic de populație, în special în contextul scăderii veniturilor și al posibilității unei creșteri a prețurilor la energia electrică.

În același timp, creditul de consum și cel ipotecar sunt aproape stagnante la nivelul populației, în timp ce creditarea companiilor a înregistrat o creștere de aproximativ 20%.

Guvernatorul BNR a vorbit și despre evoluția economiei românești în acest an și a spus că se așteaptă, cel mai probabil, la o creștere economică zero sau chiar negativă.

Isărescu a precizat însă că speră ca România să nu intre într-o recesiune dramatică.

„O vom avea, probabil. O creștere zero sau cu minus în acest an. Dar nu o recesiune dramatică”, a afirmat guvernatorul BNR.

Declarația vine într-un context în care economia este afectată de măsurile de consolidare fiscală, de nivelul ridicat al inflației și de incertitudinile privind evoluția prețurilor la energie.

Mugur Isărescu a avut un mesaj direct și pentru partidele aflate la guvernare, cărora le-a cerut să reia negocierile și să ajungă la compromisuri pentru continuarea măsurilor de consolidare fiscală.

Guvernatorul BNR consideră că formațiunile politice trebuie să țină cont de propriile electorate și de diferențele de opinie privind măsurile fiscale, însă aceste divergențe nu ar trebui să blocheze procesul de guvernare.

„Dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă. Fiecare trebuie să facă concesii necesare și să ducă țara mai departe”, a spus Isărescu.

El a explicat că incertitudinea nu este legată doar de deciziile concrete, ci și de mesajele transmise public de politicieni.

Guvernatorul BNR le-a transmis partidelor din coaliție că pot avea dispute în timpul negocierilor, însă acestea ar trebui să evite să își poarte conflictele în spațiul public.

„În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea care sunt și inutile până la urmă. Nu-i folosesc nimănui, niciunui partid”, a declarat Isărescu.

În opinia sa, modul în care sunt prezentate public viitoarele măsuri economice și fiscale poate influența percepția investitorilor, a agențiilor de rating și a instituțiilor europene și financiare internaționale.

„Nu e vorba numai de decizie, e vorba și de vorbe care trebuie mai bine cântărite când sunt spuse în spațiu public. Altfel, o să o pățim”, a avertizat guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu a comentat și deciziile recente ale agențiilor internaționale de rating în cazul României.

Guvernatorul BNR a apreciat drept corecte deciziile Fitch și Moody’s, precizând că acestea nu reprezintă o concesie făcută României.

Moody’s a confirmat vinerea trecută ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, menținând însă perspectiva negativă. Agenția a remarcat progresele înregistrate de România în reducerea deficitului și faptul că măsurile de consolidare fiscală din prima jumătate a anului au depășit estimările sale.

Fitch a confirmat, la rândul său, pe 31 iulie, ratingul României la BBB-, dar a atras atenția asupra riscurilor asociate instabilității politice și dificultăților care ar putea apărea în procesul de reducere a deficitului după 2026.

Următoarea evaluare majoră a ratingului suveran al României este programată de Standard & Poor’s pentru 2 octombrie.

Declarațiile lui Mugur Isărescu conturează principalele riscuri pe care BNR le urmărește în perioada următoare: evoluția inflației, situația energetică, dinamica economiei și capacitatea Guvernului de a continua consolidarea fiscală.

O eventuală scădere a dobânzii-cheie ar putea deveni posibilă dacă inflația va continua să coboare, însă BNR trebuie să țină cont și de riscul ca prețurile energiei să exercite din nou presiuni asupra inflației.

În paralel, guvernatorul BNR consideră esențial ca partidele din coaliție să ajungă la un acord asupra măsurilor fiscale și să transmită un mesaj coerent către investitori și instituțiile internaționale.