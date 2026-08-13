Reguli noi la Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2027

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a pus în consultare publică proiectele de metodologie-cadru pentru organizarea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat din 2027. Principala schimbare propusă vizează modul în care sunt verificate lucrările atunci când apar diferențe importante între notele acordate de cei doi evaluatori, obiectivul fiind creșterea acurateței evaluării.

Pentru Evaluarea Națională, proiectul prevede introducerea unei etape suplimentare de verificare. Dacă între notele acordate de primii doi profesori apare o diferență mai mare de un punct la Limba și literatura română sau la Limba și literatura maternă, respectiv de 0,50 puncte la Matematică, evaluatorii vor fi anunțați automat pentru a-și reanaliza punctajele.

Dacă diferența rămâne și după această verificare, lucrarea va fi repartizată automat și aleatoriu altor doi profesori, care o vor reevalua.

La Matematică este modificat și pragul pentru trimiterea automată la reevaluare: acesta scade de la 1 punct la 0,50 puncte.

După încheierea procesului de evaluare și validarea rezultatelor, nota finală va fi stabilită pe baza celor patru note obținute. Cele mai mari și cele mai mici două valori vor fi eliminate, iar rezultatul va reprezenta media aritmetică a celor două note centrale, calculată cu două zecimale și fără rotunjire.

Și în cazul examenului de Bacalaureat este prevăzută o etapă suplimentară de verificare. Dacă platforma de evaluare digitalizată identifică o diferență de peste un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, aceștia vor primi automat o notificare pentru reanalizarea punctajelor.

În cazul în care diferența persistă după această etapă, lucrarea va fi transmisă aleatoriu către alți doi evaluatori, care vor efectua o nouă evaluare.

Și aici, după validarea procesului, nota finală va fi calculată pe baza celor patru note, prin eliminarea celor două valori extreme și efectuarea mediei aritmetice a celor două note rămase, cu două zecimale, fără rotunjire.

Proiectele prevăd modificări și pentru etapa de soluționare a contestațiilor.

La Evaluarea Națională, dacă între nota acordată inițial și cea rezultată după contestație există o diferență mai mare de un punct, indiferent dacă aceasta este în plus sau în minus, evaluatorii vor fi notificați automat pentru reanalizarea punctajelor.

Dacă diferența se menține, lucrarea va fi transmisă către alți doi profesori, diferiți de cei care au evaluat-o anterior. Aceștia vor realiza o nouă evaluare, potrivit procedurii stabilite, având însă acces la punctajele acordate anterior.

La Bacalaureat, același mecanism va fi aplicat atunci când între nota inițială și cea obținută după contestație există o diferență mai mare de un punct. După reanalizare, dacă diferența de peste un punct se păstrează, lucrarea va ajunge la alți doi evaluatori pentru o nouă verificare.

Pragul este astfel redus față de cel aplicat în prezent, de la 1,5 puncte la un punct.

„Precizăm că în această ultimă fază a etapei de soluţionare a contestaţiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă. Subliniem faptul că aceste propuneri nu sunt singurele acţiuni care au în vedere creşterea acurateţii procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise din cadrul examenelor naţionale, ci sunt cele care se aplică acestui document cadru”, mai arată sursa citată.

Conform calendarelor aflate în proiect, pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2026 - 2027 și pentru examenul național de Bacalaureat 2027 va fi păstrată posibilitatea ca elevii să își vizualizeze lucrările după publicarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.

Vizualizarea nu va fi însă obligatorie pentru depunerea unei contestații. Astfel, candidații vor putea decide dacă solicită reevaluarea notei fără ca accesul prealabil la lucrare să reprezinte o condiție pentru formularea contestației.