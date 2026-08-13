Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew și fost duce de York, ar urma să beneficieze de o ceremonie funerară regală în cazul decesului său, deși a fost deposedat de titlurile regale și militare, potrivit unor informații publicate în Marea Britanie. People relatează că acesta se află în continuare pe o listă guvernamentală confidențială care include membri ai familiei regale pentru care sunt pregătite în avans planuri funerare detaliate.

Planurile, cunoscute sub denumirea de „bridge plans”, stabilesc din timp procedurile care ar urma să fie aplicate după moartea unor membri importanți ai familiei regale. În cazul lui Andrew, surse citate de presa britanică susțin că ceremonia ar putea avea loc la Capela St. George de la Castelul Windsor, iar înmormântarea la Royal Burial Ground din Frogmore.

Este important de precizat că acestea sunt informații de presă, nu un plan funerar confirmat oficial de Palatul Buckingham sau de guvernul britanic.

Familia regală britanică are planuri elaborate pentru gestionarea decesului unor membri ai monarhiei. Acestea includ aspecte ceremoniale, logistice și de securitate și sunt revizuite periodic.

Denumirea provine de la poduri celebre din Marea Britanie. După moartea reginei Elizabeth a II-a, în septembrie 2022, a fost activat planul cunoscut sub numele de „Operation London Bridge”. Pentru prințul Philip, care a murit în aprilie 2021, planul a purtat numele de „Operation Forth Bridge”.

În cazul lui Andrew, existența unui astfel de plan nu înseamnă automat că acesta ar urma să primească o înmormântare de stat. O ceremonie funerară regală și o înmormântare de stat sunt categorii distincte.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, ceremonia ar putea avea loc la Capela St. George, iar Andrew ar urma să fie înmormântat la Royal Burial Ground din Frogmore, un cimitir privat aflat în Home Park, în apropierea Castelului Windsor.

Frogmore este deja locul de odihnă al mai multor membri ai familiei regale. Printre persoanele înmormântate acolo se numără și regele Edward al VIII-lea, care a abdicat în 1936 pentru a se căsători cu Wallis Simpson.

Royal Burial Ground a devenit, în special în ultimele decenii, una dintre principalele destinații pentru înmormântarea unor membri ai familiei regale care nu sunt monarhi sau membri ai familiei imediate a suveranului.

Andrew a servit în Royal Navy între 1979 și 2001 și a participat inclusiv la Războiul din Insulele Falkland. Pentru serviciul său militar a primit South Atlantic Medal with Rosette.

Deși în 2025 și-a pierdut rangul militar onorific de viceamiral, ca parte a măsurilor prin care regele Charles al III-lea s-a distanțat oficial de fratele său, medaliile obținute în timpul serviciului militar nu i-au fost retrase.

Fostul contraamiral Chris Parry, citat de Daily Mail, a declarat că Royal Navy ar putea furniza voluntari pentru a participa în calitate de purtători ai sicriului. Potrivit acestuia, serviciul militar al lui Andrew rămâne un element distinct de controversele care i-au afectat ulterior poziția în cadrul familiei regale.

Andrew s-a retras din rolul public de membru activ al familiei regale în 2019, după interviul acordat BBC despre relația sa cu Jeffrey Epstein.

În ianuarie 2022, regina Elizabeth a II-a i-a retras titlurile militare onorifice și patronajele regale. În aceeași perioadă, Andrew a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Virginia Giuffre într-un proces civil în care aceasta îl acuza de agresiune sexuală. Andrew a negat acuzațiile, iar valoarea acordului nu a fost făcută publică.

În 2025, regele Charles al III-lea a mers mai departe și i-a retras fratelui său titlurile regale, pe fondul atenției sporite acordate legăturilor sale cu Epstein. Andrew a pierdut astfel statutul de prinț și titlul de duce de York și a încetat să mai folosească stilul regal asociat acestor poziții.

Controversele au continuat și în 2026. Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de conduită necorespunzătoare în funcție publică, într-un caz legat de acuzația că ar fi transmis informații confidențiale lui Epstein în perioada în care a fost trimis comercial al Marii Britanii.

El a fost eliberat după aproximativ 11 ore de custodie, iar investigația continuă. Andrew a negat în mod repetat că ar fi comis fapte ilegale în legătură cu Epstein.

Regele Charles a reacționat atunci printr-o declarație scurtă, subliniind că legea trebuie să-și urmeze cursul.

Faptul că Andrew ar figura pe o listă cu planuri funerare pregătite în avans nu reprezintă o confirmare că va primi, în viitor, o anumită formă de ceremonie. Astfel de planuri sunt concepute pentru a permite autorităților și familiei regale să gestioneze rapid și coordonat un deces.

În cazul lui Andrew, situația este cu atât mai neobișnuită cu cât statutul său s-a schimbat radical în ultimii ani. El nu mai este membru activ al familiei regale și nu mai deține titlurile pe care le avea anterior.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, însă, planul asociat fostului duce de York ar exista în continuare. Detaliile exacte ale unei eventuale ceremonii ar putea fi modificate până la momentul în care aceasta ar deveni necesară, iar documentele oficiale nu sunt făcute publice în prezent.