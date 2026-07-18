Artur Cerari, cunoscut drept baronul romilor din Soroca, este condus astăzi, 18 iulie, pe ultimul drum. Înaintea funeraliilor, sute de persoane au venit la casa sa pentru a-i aduce un ultim omagiu, locuința devenind un punct de reculegere pentru membri ai comunității rome din Republica Moldova și din străinătate.

Timp de 13 zile, seară de seară, curtea casei lui Artur Cerari s-a umplut de oameni veniți să-și ia rămas-bun de la liderul tradițional al comunității rome.

La priveghi au participat reprezentanți ai comunității rome din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, dar și persoane venite din afara țării. Ograda locuinței a devenit neîncăpătoare, iar atmosfera a fost marcată de numeroase coroane și buchete de flori aduse în memoria lui Artur Cerari.

Pe parcursul zilelor de priveghi, muzica interpretată live a însoțit momentele de reculegere ale celor veniți să-i aducă un ultim omagiu.

La intrarea în cimitirul din Soroca a fost amenajat cavoul în care va fi depus trupul lui Artur Cerari. Potrivit familiei, construcția este realizată din marmură verde adusă din Italia și este decorată cu elemente aurii.

Fiica acestuia, Ana Cerari, a declarat că locuința părintească va fi transformată într-un spațiu dedicat memoriei tatălui său.

„În această casă va fi deschis un muzeu și o bucătărie cu preparate tradiționale rome, care se va numi «La Baron». Vreau ca oamenii, inclusiv ambasadori și diplomați, să poată veni aici și să-și amintească de tatăl meu. Nu vreau ca lumea să-l uite”, a afirmat Ana Cerari.

Proiectul ar urma să păstreze vie memoria lui Artur Cerari și să ofere vizitatorilor posibilitatea de a descoperi elemente din cultura și tradițiile comunității rome.

Marin Alla, președintele Uniunii Tinerilor Romi din Republica Moldova, a declarat că Artur Cerari a fost un lider respectat, iar persoana care îi va urma va avea o responsabilitate dificilă.

„Pentru noi a fost o adevărată valoare. Sperăm ca viitorul baron al romilor din Republica Moldova să fie la fel de respectuos, iubitor și apropiat de oameni cum a fost Artur Cerari”, a spus Marin Alla.

Potrivit tradiției comunității rome, la 40 de zile după înmormântare va fi convocată adunarea în cadrul căreia va fi ales noul baron al romilor din Republica Moldova.

Artur Cerari a murit pe 4 iulie, la vârsta de 65 de ani, în urma unui atac de cord. Decesul său a fost anunțat de Coaliția „Vocea Romilor”, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și întregii comunități.

El a preluat conducerea tradițională a comunității rome după moartea tatălui său, Mircea Cerari, devenind baron al romilor la sfârșitul anilor '90.

De-a lungul perioadei în care a condus comunitatea, Artur Cerari a avut un rol important în medierea conflictelor interne, reprezentarea intereselor romilor și promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice.

Totodată, s-a implicat în numeroase proiecte sociale și culturale dedicate comunității rome din Republica Moldova.