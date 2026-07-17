O fetiță de 7 ani din Republica Moldova a rămas singura supraviețuitoare a familiei sale, după accidentul produs miercuri, 15 iulie 2026, pe drumul Nea Moudania–Sithonia, în apropierea localității Metamorfosi din Halkidiki. Părinții copilei și bebelușul lor de șase luni au murit, iar minora a fost transportată în stare gravă la un spital din Salonic. Accidentul s-a produs în jurul orei 18.20, la kilometrul 28,6 al drumului provincial Nea Moudania–Sithonia, potrivit informațiilor publicate de Halkidikinews.gr.

Autoturismul în care se afla familia din Republica Moldova s-a ciocnit frontal cu o autocisternă condusă de un bărbat grec în vârstă de 44 de ani. Circumstanțele în care mașina a ajuns pe sensul opus sunt cercetate de autoritățile elene.

Copila de 7 ani a suferit răni grave în urma impactului. Aceasta a fost transportată inițial la Spitalul General din Halkidiki, unde medicii au constatat leziuni severe în zona toracelui și fracturi femurale. Din cauza stării sale critice, fetița a fost transferată de urgență la Spitalul Papageorgiou din Salonic.

În timpul nopții, copila a fost supusă la două intervenții chirurgicale, efectuate de echipe formate din chirurgi pediatri și medici ortopezi.

Presa elenă a relatat că, în dimineața zilei de 16 iulie, minora a fost transferată intubată la Secția de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Ippokrateio din Salonic. Fetița a rămas internată și este monitorizată de personalul medical.

Potrivit Poliției rutiere din Polygyros, autoturismul era condus de tatăl copilei, un bărbat în vârstă de 35 de ani. În împrejurări care nu au fost stabilite până în prezent, mașina familiei s-a ciocnit frontal cu autocisterna condusă de șoferul grec de 44 de ani.

Impactul a fost extrem de puternic. Mama, în vârstă de 28 de ani, și bebelușul de șase luni au murit la locul accidentului. Tatăl și fetița au fost scoși în viață dintre resturile autoturismului și transportați la spital. Bărbatul a ajuns în stare critică la Spitalul General din Polygyros, însă medicii nu au mai putut să îl salveze. Acesta a murit la câteva ore după producerea accidentului.

„Ieri (15 iulie 2026), în jurul orei 18.20, pe drumul provincial Nea Moudania – Sithonia, la kilometrul 28,6, un autoturism condus de un cetățean străin în vârstă de 35 de ani s-a ciocnit frontal cu o autocisternă condusă de un bărbat în vârstă de 44 de ani. În urma coliziunii, șoferul autoturismului, o femeie de 28 de ani și un bebeluș au decedat, iar un copil minor a fost rănit. Ancheta pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului este în desfășurare”, se arată într-un comunicat al Poliției elene, citat de presa din Salonic.

Impactul a distrus autoturismul în care călătorea familia, iar pentru scoaterea victimelor a fost necesară intervenția echipajelor de pompieri. Opt pompieri și trei autospeciale au fost mobilizate la locul accidentului. Salvatorii au folosit echipamente speciale pentru descarcerarea persoanelor aflate în mașină.

Mama și bebelușul au fost scoși fără semne vitale, în timp ce tatăl și fetița au fost preluați de echipajele de ambulanță și transportați la spital. Personalul medical de la Centrul de Sănătate din Agios Nikolaos a încercat să îl resusciteze pe bebeluș, dar manevrele nu au avut rezultat. Șoferul autocisternei nu a fost rănit în urma coliziunii.

Familia din Republica Moldova se afla în Grecia în vacanță, atunci când s-a produs accidentul. Fetița de 7 ani este singura persoană din autoturism care a supraviețuit. Copila și-a pierdut ambii părinți și fratele în vârstă de șase luni.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care autoturismul familiei a ajuns să se ciocnească frontal cu autocisterna.

Accidentul amintește de o altă tragedie produsă anul trecut pe o autostradă din nordul Greciei. Trei persoane au murit carbonizate pe autostrada Egnatia, în timp ce se îndreptau către portul din care urmau să plece cu feribotul spre insula Thassos.