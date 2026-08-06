Un producător chinez de echipamente de rețea a suspendat vânzarea mai multor modele de routere după ce cercetătorii în securitate cibernetică au descoperit o vulnerabilitate care ar fi putut permite preluarea controlului asupra dispozitivelor de la distanță, potrivit Reuters. Compania a anunțat că retrage software-ul afectat și pregătește actualizări pentru remedierea problemei.

Este vorba despre Zbtlink Electronics, companie cu sediul în Shenzhen, China, care a reacționat după ce firma de securitate cibernetică VulnCheck a identificat un așa-numit „backdoor” în cel puțin 20 de modele de routere. Descoperirea, relatată inițial de Reuters, a atras atenția autorităților și specialiștilor în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea echipamentelor de rețea produse în China.

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, Zbtlink Electronics a precizat că este la curent cu analiza realizată de VulnCheck și a confirmat existența instrumentului identificat de cercetători.

Potrivit companiei, funcția denumită de specialiști „Endlessdoors” reprezenta exclusiv un instrument destinat serviciilor de asistență tehnică post-vânzare. Oficialii susțin că acesta era utilizat doar pentru diagnosticarea și configurarea dispozitivelor și numai cu acordul expres al clienților.

De asemenea, compania afirmă că instrumentul „nu a fost folosit niciodată pentru acces neautorizat” și că a decis suspendarea vânzărilor modelelor afectate, precum și eliminarea versiunilor vulnerabile de software de pe site-ul său până la lansarea unor actualizări de securitate.

Analiza realizată de Jacob Baines, director tehnologic (CTO) al VulnCheck, arată însă că mecanismul ridică probleme serioase de securitate.

Potrivit cercetătorului, backdoor-ul stabilea automat o conexiune către o anumită adresă IP și către un domeniu înregistrat în China la fiecare 35 de secunde. Dacă respectivele domenii ar fi fost compromise sau preluate de atacatori, aceștia ar fi putut obține controlul asupra routerului și, ulterior, asupra altor dispozitive conectate la aceeași rețea.

Baines avertizează că routerele deja instalate în diferite țări rămân vulnerabile până la aplicarea unor măsuri eficiente de protecție.

În declarațiile oferite Reuters, Jacob Baines a afirmat că, în prezent, cea mai sigură măsură pentru utilizatorii acestor routere este deconectarea lor din rețea și monitorizarea atentă a eventualelor semne de compromitere.

Specialistul consideră că explicațiile oferite de producător nu răspund unor întrebări importante, inclusiv de ce instrumentul avea o denumire dificil de identificat și de ce a fost implementat într-un mod care permitea deturnarea sa de către persoane rău intenționate.

Până la publicarea informațiilor, Zbtlink Electronics nu a răspuns solicitării Reuters privind comentariile suplimentare referitoare la criticile formulate de cercetătorii în securitate.

Descoperirea vine într-un moment în care statele occidentale analizează tot mai atent riscurile de securitate asociate echipamentelor de comunicații produse în China.

Guvernul Canadei a emis miercuri un avertisment oficial privind vulnerabilitatea identificată la routerele Zbtlink, recomandând utilizatorilor și organizațiilor să evalueze riscurile și să ia măsurile necesare pentru protejarea rețelelor.

Incidentul readuce în prim-plan importanța actualizării regulate a firmware-ului echipamentelor de rețea și verificării sursei software-ului instalat pe dispozitivele utilizate atât în mediul casnic, cât și în cel profesional.