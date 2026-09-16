Șobolanul, Bivolul și Cocoșul se numără printre zodiile chinezești care ar putea avea o stare mai tensionată pe 17 septembrie 2026, potrivit unor interpretări astrologice pentru această zi. Recomandarea generală este evitarea confruntărilor și a deciziilor luate sub presiunea momentului.

Ziua de joi, 17 septembrie, este descrisă în calendarele chinezești drept o zi a Calului de Lemn, în luna Cocoșului de Foc și în anul Calului de Foc. Unele interpretări evidențiază în mod special Șobolanul, Bivolul și Cocoșul ca semne care ar trebui să fie mai atente la tensiuni, neînțelegeri și reacții prea rapide.

Pentru persoanele născute în anii Șobolanului, 17 septembrie vine cu una dintre cele mai evidente combinații tensionate ale zilei. Calendarul BaZi pentru această dată indică faptul că ramura zilei, Calul, se află în conflict direct cu Șobolanul. Interpretarea tradițională recomandă evitarea confruntărilor și a deciziilor importante luate în grabă.

Un alt calendar chinezesc confirmă această asociere și indică Șobolanul drept semnul aflat în „clash” cu ziua de 17 septembrie. În aceeași interpretare, direcția considerată nefavorabilă este nordul.

În plan cotidian, această configurație este interpretată ca o predispoziție către iritare, nerăbdare sau reacții mai ferme atunci când apar întârzieri ori contradicții.

Și Bivolul apare printre semnele pentru care ziua de 17 septembrie poate aduce mai multă tensiune. O prognoză zilnică publicată pentru această dată include Bivolul în categoria semnelor cărora li se recomandă prudență.

Calendarul BaZi indică o relație de tip „harm” între Bivol și energia zilei. În interpretarea tradițională, acest tip de asociere este legat mai degrabă de probleme subtile, neînțelegeri sau situații care pot deveni deranjante în timp, decât de conflicte directe.

Din acest motiv, persoanele din această zodie ar putea resimți mai puternic comentariile neclare, întârzierile sau schimbările de plan. O abordare calmă poate ajuta la evitarea unor discuții inutile.

Cocoșul completează lista celor trei zodii asupra cărora 17 septembrie poate pune o presiune suplimentară. Prognoza pentru această zi îl include, alături de Șobolan și Bivol, între semnele cărora li se recomandă mai multă atenție.

Contextul astrologic este interesant deoarece 17 septembrie se află în luna Cocoșului de Foc, în timp ce ziua este asociată cu Calul de Lemn. KarmaWeather descrie ziua drept una cu o energie Yang și cu un exces de element Metal în harta energetică.

În astfel de interpretări, tensiunea nu înseamnă neapărat un conflict propriu-zis. Poate fi vorba despre o stare de agitație, dificultatea de a avea răbdare sau tendința de a reacționa mai apăsat atunci când lucrurile nu evoluează conform planului.

Sursele consultate nu descriu ziua exclusiv într-o notă negativă. Calendarul BaZi consideră 17 septembrie o zi favorabilă pentru anumite activități și indică intervale orare considerate benefice, în timp ce alte perioade sunt asociate tradițional cu dispute, întârzieri sau neînțelegeri.

De asemenea, calendarul chinezesc arată că Calul și Capra se află într-o relație de armonie, în timp ce Calul și Șobolanul sunt în conflict direct. Aceste relații sunt interpretate în cadrul astrologiei chineze tradiționale și nu reprezintă predicții științifice despre comportamentul oamenilor.