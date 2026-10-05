Săptămâna 5–11 octombrie 2026 aduce un ritm alert pentru patru zodii, care se pot confrunta cu mai multe decizii, schimbări de plan și situații ce cer atenție sporită. Gemenii, Fecioarele, Scorpionii și Peștii intră într-o perioadă în care organizarea, relațiile și prioritățile personale ajung în prim-plan.

Perioada este marcată și de câteva evenimente astrologice importante. Venus se află în mișcare retrogradă în Scorpion începând din 3 octombrie, iar pe 10 octombrie are loc Luna Nouă în Balanță. Potrivit interpretărilor astrologice publicate pentru această perioadă, aceste configurații favorizează reevaluarea unor situații existente și pot aduce în atenție lucruri care au fost amânate.

Pentru Gemeni, săptămâna 5–11 octombrie poate fi una aglomerată mai ales din cauza dificultăților de organizare. Potrivit horoscopului, nativii își doresc să facă mai multe lucruri pentru ei înșiși, însă timpul pare să nu fie suficient.

Accentul cade astfel pe priorități și pe modul în care este gestionat timpul. Dacă sarcinile se adună, săptămâna poate deveni obositoare, iar reorganizarea programului devine importantă.

Fecioarele se numără printre nativii pentru care începutul săptămânii poate aduce modificări neașteptate. Previziunile astrologice pentru intervalul 5–11 octombrie indică schimbări bruște de situație și un ritm mai rapid al evenimentelor din jur.

Pentru acest semn, provocarea este să țină pasul cu ceea ce se schimbă fără să piardă din vedere propriile obiective. Horoscopul publicat de ELLE descrie perioada ca fiind una în care lucrurile se derulează într-un ritm alert.

Scorpionii intră într-o perioadă deosebit de relevantă din punct de vedere astrologic, deoarece Venus a început retrogradarea în acest semn pe 3 octombrie și va rămâne retrogradă până pe 13 noiembrie.

În săptămâna 5–11 octombrie, atenția se poate îndrepta către relația de cuplu și către tensiunile acumulate. Previziunile săptămânale indică nevoia de clarificare și de readucere a relației într-o zonă mai stabilă.

Pentru Pești, săptămâna vine cu numeroase obiective și cu senzația că timpul nu este suficient pentru toate lucrurile care trebuie făcute. Potrivit previziunilor publicate de ELLE, nativii pot fi reticenți atunci când apare posibilitatea unui nou început, chiar dacă acesta ar putea schimba direcția în care merg.

Perioada îi poate determina să își reevalueze prioritățile și să decidă ce merită făcut imediat și ce poate fi amânat.

Unul dintre principalele momente astrologice ale săptămânii este Luna Nouă din 10 octombrie, în Balanță. Sursele astrologice consultate asociază acest eveniment cu relațiile, echilibrul personal și necesitatea unor noi abordări în anumite situații.

În același timp, Venus retrogradă în Scorpion menține accentul pe reevaluarea relațiilor și a valorilor personale. Aceste interpretări țin de astrologie și nu reprezintă predicții științifice despre evenimentele care urmează să se producă.