O femeie de 34 de ani din California a fost arestată de FBI pe 4 octombrie 2026 pe aeroportul internațional din Los Angeles (LAX), în timp ce se pregătea să plece spre Shanghai, fiind acuzată de autoritățile americane că ar fi acționat ca agent neînregistrat al Chinei și că ar fi supravegheat în 2025 fiul președintelui Taiwanului. Wanying „Heather” Zhang, din Irvine, este acuzată că a transmis unor presupuşi oficiali chinezi fotografii, înregistrări video și informații despre numere de înmatriculare, după o deplasare la Seattle, potrivit New York Post.

Potrivit plângerii penale prezentate de FBI, ținta operațiunii ar fi fost Ting-Yu Lai, fiul președintelui taiwanez Lai Ching-te, care locuiește în Statele Unite.

Cazul este urmărit cu atenție deoarece acuzațiile apar într-un moment în care relațiile dintre Washington, Beijing și Taipei rămân tensionate, iar autoritățile americane investighează în mod activ operațiuni atribuite serviciilor chineze pe teritoriul SUA.

FBI a reținut-o pe Zhang la LAX înainte ca aceasta să urce într-un avion cu destinația Shanghai. Ea este acuzată de „acting as an unregistered foreign agent”, adică desfășurarea unor activități în numele unui guvern străin fără înregistrarea prevăzută de legislația americană.

Potrivit procurorului federal Bill Essayli, Zhang ar fi călătorit la Seattle în 2025 la indicațiile unor oficiali chinezi și ar fi lucrat împreună cu un complice. Autoritățile susțin că cei doi au încercat să evite detectarea în timp ce urmăreau familia lui Lai.

Zhang urma să se prezinte pe 5 octombrie în fața unei instanțe federale din Los Angeles pentru prima audiere. La momentul relatărilor, nu era clar dacă aceasta își angajase un avocat.

O parte importantă a probelor prezentate de anchetatori o reprezintă conversațiile purtate de Zhang prin WeChat. FBI susține că mesajele au fost recuperate în urma unei percheziții autorizate asupra contului său iCloud.

Într-un schimb de mesaje din septembrie 2025, Zhang ar fi transmis unui presupus oficial chinez că îl văzuse pe bărbatul urmărit. Într-o altă comunicare, ea ar fi precizat că îl filma și ar fi transmis două numere de înmatriculare. Informațiile apar în plângerea penală și sunt prezentate de procurori ca parte a cazului împotriva ei.

Anchetatorii susțin că Zhang ar fi avut legături cu cel puțin două persoane despre care credea că lucrează pentru guvernul chinez. Potrivit dosarului, contactele ar fi început cu mai mult timp înaintea deplasării la Seattle.

FBI susține că Zhang a fost prezentată unuia dintre presupuşii oficiali chinezi în iunie 2025 și că, ulterior, cei doi au discutat despre deplasarea sa în Statele Unite. În august 2025, ea ar fi anunțat că urma să fie ocupată cu munca în Los Angeles și că probabil va merge la Seattle în săptămâna următoare.

Potrivit plângerii federale, Zhang și un bărbat identificat în documente doar drept „Individual 1” au zburat pe 1 septembrie 2025 din Las Vegas către Seattle. Cei doi ar fi închiriat un Nissan Rogue de culoare neagră și s-ar fi deplasat în zona locuinței familiei vizate.

Imaginile provenite de la camere de supraveghere din apropiere ar fi surprins persoanele respective în timp ce fotografiau sau filmau familia. FBI susține că Zhang ar fi realizat fotografii ale locuinței și ale mașinilor și că informațiile au ajuns ulterior la presupuşii săi interlocutori chinezi.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China. Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China. According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials. She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense. She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty. — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

În documentele prezentate de anchetatori, agentul FBI Kevin Holt a explicat că fotografiile și informațiile despre locuința și vehiculele unor membri apropiați ai familiei unui oficial taiwanez ar putea avea valoare pentru Beijing în eventualitatea unui conflict.

Acuzațiile apar pe fondul tensiunilor persistente dintre China și Taiwan. Beijingul consideră Taiwanul parte a Chinei, în timp ce guvernul de la Taipei susține că viitorul insulei poate fi decis doar de populația sa.

Statele Unite nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, însă Washingtonul este unul dintre principalii parteneri internaționali ai insulei și furnizori de echipamente militare. În acest context, operațiunile de supraveghere care ar viza membri ai familiei președintelui taiwanez au o dimensiune de securitate și contrainformații.

Biroul prezidențial de la Taipei a condamnat cazul și l-a descris drept un exemplu de „represiune transnațională”, mulțumind autorităților americane pentru protejarea cetățenilor taiwanezi. China nu oferise, la momentul relatărilor Reuters, un punct de vedere asupra acuzațiilor.

Arestarea lui Zhang vine după alte anchete americane privind presupuse operațiuni ale autorităților chineze pe teritoriul Statelor Unite.

Reuters amintește cazul fostului primar al orașului Arcadia, Eileen Wang, acuzată într-un dosar separat că ar fi acționat ca agent al Chinei și că ar fi contribuit la promovarea unor mesaje favorabile Beijingului în SUA. Cazurile sunt distincte și nu există, în informațiile publice disponibile, o legătură directă între ancheta respectivă și dosarul lui Zhang.

Autoritățile americane tratează în ultimii ani cu o atenție sporită activitățile atribuite serviciilor chineze, în special cele care vizează disidenți, oficiali sau persoane considerate relevante pentru securitatea națională.

În acest stadiu, acuzațiile împotriva lui Wanying Zhang sunt susținute de procurori printr-o plângere penală și prin informații furnizate de FBI. Arestarea și punerea sub acuzare nu reprezintă o condamnare.

Zhang beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția sa va fi stabilită în instanță. Următoarele etape ale procedurii federale vor clarifica acuzațiile formulate împotriva sa și poziția apărării.