Universitatea Cornell din Statele Unite va reevalua rolul frățiilor și sororităților studențești, după ce modul în care instituția a gestionat acuzațiile de viol formulate de o studentă a provocat indignare în campus. Președintele universității, Michael Kotlikoff, a anunțat că va fi realizată o analiză amplă pentru a identifica măsurile necesare prevenirii unor incidente similare, potrivit Reuters.

Decizia vine după ce o studentă a intentat un proces civil împotriva universității, susținând că a fost drogată și violată în 2024 de mai mulți membri ai frăției Chi Phi. Cazul a generat controverse și a readus în atenție cultura organizațiilor studențești din campusul instituției din Ithaca, statul New York.

Într-un mesaj video transmis sâmbătă, Michael Kotlikoff a anunțat că universitatea va lua măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații. Printre acestea se numără „o analiză serioasă a rolului frăţiilor şi sororităţilor în viaţa din campus”.

Președintele Cornell a subliniat că aceste organizații pot avea o contribuție pozitivă la experiența studenților, însă apartenența la un grup nu trebuie să înlăture răspunderea individuală.

„În cel mai bun caz, aceste organizaţii pot oferi studenţilor prietenie, sentimentul de apartenenţă, îndrumare şi un puternic simţ al comunităţii”, a spus el. „Dar apartenenţa la un grup nu poate diminua niciodată responsabilitatea individuală”, a adăugat el.

Universitatea intenționează să consulte studenți, absolvenți și alte persoane pentru a identifica modalități prin care beneficiile acestor organizații să fie păstrate, fără a compromite siguranța membrilor comunității academice.

Procesul civil, intentat luna trecută, îi vizează pe Universitatea Cornell, șapte membri ai frăției Chi Phi și alte persoane. Reclamanta susține că instituția nu a luat măsuri disciplinare adecvate împotriva unora dintre studenții acuzați.

Potrivit relatărilor din presa americană, bărbații vizați de acuzații au negat toate faptele.

Universitatea Cornell și-a apărat modul în care a gestionat cazul, susținând că a desfășurat o anchetă cuprinzătoare și a interzis accesul frăției Chi Phi în campus. De asemenea, instituția a anunțat că a aplicat mai multe sancțiuni disciplinare, inclusiv exmatriculări.

Cu toate acestea, conducerea universității admite că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a răspunde preocupărilor comunității academice.

„trebuie să facem mai mult”, a spus Kotlikoff. „Nu avem toate răspunsurile, dar ne angajăm să investigăm şi să găsim răspunsurile pe care comunitatea noastră le merită”, a arătat el.

Michael Kotlikoff a promis că reprezentanții instituției vor oferi mai multe informații despre măsurile adoptate în urma incidentului din 2024, fără să prezinte deocamdată un plan concret de acțiune.

„fi mai transparenţi” este angajamentul asumat de oficialii universității în ceea ce privește modul în care au gestionat cazul.

Totodată, conducerea Cornell va organiza noi întâlniri cu membrii comunității academice, pentru a răspunde întrebărilor și preocupărilor acestora.

„În săptămânile următoare, vom crea oportunităţi suplimentare pentru membrii comunităţii noastre de a pune întrebări şi de a primi răspunsuri direct de la conducerea universităţii”, a spus el.

Cazul a atras atenția autorităților din New York

Acuzațiile au readus în dezbaterea publică problema modului în care universitățile și autoritățile gestionează plângerile privind agresiunile sexuale și eficiența măsurilor destinate protejării studenților.

Cazul a atras și atenția autorităților din statul New York, care au desemnat un procuror special pentru a coordona ancheta.

Controversele au intensificat presiunile asupra Universității Cornell, în contextul întrebărilor privind responsabilitatea instituțiilor de învățământ superior de a asigura un mediu sigur pentru studenți și de a interveni în mod corespunzător atunci când sunt formulate acuzații grave.