Universitatea Harvard se menține pe primul loc în clasamentul Shanghai al celor mai performante universități din lume, ediția 2026. Ierarhia publicată sâmbătă confirmă dominația instituțiilor din Statele Unite și Marea Britanie în zona de vârf, toate primele 12 poziții revenind unor universități din spațiul anglo-saxon, potrivit La Tribune.

Primele trei poziții sunt ocupate de universități americane. Harvard rămâne liderul clasamentului, urmată de Stanford și Massachusetts Institute of Technology (MIT).

University of Cambridge este prima instituție europeană din clasament, pe locul 4. UC Berkeley ocupă poziția a cincea, iar Princeton se află pe locul 6. Oxford urmează pe poziția a șaptea, înaintea Columbia University, University of Chicago și California Institute of Technology, care completează primele zece locuri.

Primele 12 poziții revin exclusiv universităților din Statele Unite și Marea Britanie.

Prima universitate din Europa continentală apare abia pe locul 13. Este vorba despre Paris-Saclay, din Franța, care își păstrează poziția ocupată și în ediția precedentă.

ETH Zurich este următoarea instituție de pe continent, pe locul 19. Marea Britanie mai are două universități în Top 30: University College London, pe poziția 17, și Imperial College London, pe locul 29.

Paris-Saclay rămâne cea mai bine clasată universitate franceză. Université PSL ocupă locul 33, după ce anul trecut se afla pe poziția 34.

Sorbonne Université coboară de pe locul 43 pe 55, în timp ce Université Paris Cité urcă de pe poziția 60 pe 57.

În total, 27 de instituții franceze apar în primele 1.000 de universități incluse în clasamentul Shanghai.

Universitățile chineze ocupă poziții importante în partea superioară a clasamentului. Tsinghua se află pe locul 18, Peking University pe 22, iar Zhejiang pe 24, la egalitate cu University of Toronto.

Shanghai Jiao Tong University ocupă poziția 27, confirmând prezența tot mai consistentă a instituțiilor chineze în topul mondial.

Nicio universitate din România nu apare în primele 30 de poziții ale clasamentului Shanghai pentru 2026.

ShanghaiRanking analizează anual peste 2.500 de universități din întreaga lume, însă publică ierarhia completă doar pentru primele 1.000 de instituții.

Academic Ranking of World Universities, cunoscut drept clasamentul Shanghai, este realizat din 2003 și se bazează pe șase indicatori principali.

Printre criteriile folosite se află numărul absolvenților și profesorilor care au primit Premiul Nobel sau Medalia Fields, numărul cercetătorilor cu un nivel ridicat de citare în domeniile lor și articolele publicate în revistele științifice Nature și Science.

Metodologia a fost însă criticată pentru accentul puternic pus pe rezultatele cercetării. Calitatea procesului educațional este reflectată într-o măsură mai redusă de criteriile utilizate.

Autoritățile franceze consideră că rezultatele clasamentului pot fi urmărite, însă ierarhia Shanghai nu poate reprezenta singurul reper pentru evaluarea politicilor din domeniul universitar și al cercetării.