Horia Macellariu este cea mai cunoscută figură a Marinei Militare Române. Rolul său în salvarea Constanței de un posibil bombardament german în 23 august 1944 este incontestabil. Asta nu l-a scutit de închisoarea politică în care l-au aruncat comuniștii. A trăit până în vara lui 1989, sperând ca istoria să îi dea locul pe care-l merită.

Horia Macellariu a văzut lumina zilei la Craiova, la 28 aprilie 1894. Casa este și acum pe o stradă din centrul Craiovei, care dă în Bulevardul Carol I sau Bulevardul Gării. Familia sa, una de negustori de animale, făcea mereu deplasări în Ardeal în cadrul negustoriei de vite. Horia a urmat liceul la București.

S-a îndreptat spre cariera militară, absolvind Școala de Artilerie, Geniu și Marină la 15 iunie 1915. A intrat ca tânăr ofițer în focul Primului Război Mondial din 1916, distingându-se pe front și fiind decorat. S-a specializat pe informații militare, a studiat Dreptul, la nivel de licență și doctorat, acest din urmă titlu obținându-l în 1926.

În 1928, a absolvit la Paris un curs de formare în domeniul Marinei Militare. Ca ofițer de marină a avut comanda mai multor nave, alegând să lucreze și în cadrul structurilor instituționale militare cu rol în comanda Marinei Militare Române. Era poliglot, vorbea limbile franceză, engleză, germană și italiană.

Duelul diplomatic al celor 2 amirali, un român și un german a fost o discuție purtată de către contraamiralul român Horia Macellariu (1894-1989) și viceamiralul Helmuth Brinkmann (1895-1983), comandantul flotei germane de la Constanța.

Duelul diplomatic al amiralilor s-a jucat pe o miză uriașă. Nu mai puțin de 70 nave de război, câteva submarine și Bateria Tirpitz aveau ordin să atace. Helmuth Brinkmann era un militar încercat. Participase la luptele din Atlantic, comandase yachtul personal al lui Hitler. Așadar nu putea fi bănuit că n-ar fi avut influențe naziste în cariera sa. Și totuși, pe 24 august 1944, are loc duelul diplomatic al amiralilor, Mai exact, Măcellariu și Brinkmann discută salvarea Constanței.

Duelul diplomatic al amiralilor a început la Comandamentul Diviziei 9 infanterie condus de generalul Costin Ionașcu, în data de 24 august 1944, ora 17.00. Bucureștiul era sub urgia bombelor, Istoricul militar constănțean Costin Scurtu, directorul Muzeului Militar Regele Ferdinand I din Constanța (secție a Muzeului Militar din București cu același nume) a spus în toate aparițiile publice că Brinkmann avea plicul cu ordinul lui Hitler în birou.

Duelul diplomatic amiralilor a fost câștigat de Macellariu. a doua zi, pe 25 august 1944, ora 13.30. Discuția s-a purtat în cadrul Bateriei Tirpitz. S-a convenit ca retragerea să fie în ordine. A avut loc pe 25 august 1944, între orele 15.30-18.30. Bateria Tirpitz a fost minată pe 26 august 1944, ora 2.3o dimineața Nu a existat niciun act de agresiune nici din partea românilor, nici din partea germanilor.

Horia Macellariu a fost luat la întrebări de sovietici care ar fi preferat Constanța distrusă. Condamnat în 1946, în contumacie, Macellariu a încercat să sprijine rezistența. Arestat în 1948, a trecut prin Gulagul Românesc. A stat închis inclusiv la Aiud și Gherla. Amnistiat în 1964, a trăit alături de ginerele și fiica sa într-o căsuță modestă de la marginea Capitalei. A murit la 11 iulie 1989.

După 1989, Flotila 56 Fregate a primit numele „Contraamiral Horia Macellariu”. Divizionul 50 Corvete Mangalia cuprinde și Corveta „Contraamiral Horia Macellariu”, cu numărul 265. Numele său aparține unei străzi din București, din Cartierul Băneasa, „Horia Macellariu”.