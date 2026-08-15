Operațiune amplă a forțelor de ordine din Maroc în zona de frontieră cu Spania. Autoritățile au reținut 111 persoane care au încercat să treacă ilegal din orașul Fnideq către enclava spaniolă Ceuta, într-o nouă tentativă de migrație în masă spre teritoriul european, conform aa.com.

Un oficial din Fnideq a precizat că 109 dintre cei reținuți proveneau din țări africane, iar doi erau cetățeni marocani, conform agenției Anadolu.

Mobilizarea masivă a efectivelor de securitate la graniță a împiedicat orice pătrundere neautorizată în apropierea zonelor de frontieră ale celor două enclave spaniole. Un reprezentant al autorităților a menționat că situația de securitate rămâne „normală și sub control”.

Pe lângă acțiunile desfășurate la sol, echipele de intervenție și-au extins atenția și asupra mediului virtual. Autoritățile vor continua să monitorizeze activitatea online pentru a identifica persoanele implicate în încurajarea încercărilor de migrație în masă.

Operațiunile pe teren vor continua pentru a preveni trecerile ilegale și pentru a-i reține pe cei care le organizează. Pentru a face față valului de migranți, autoritățile marocane au mobilizat angajați în plus și resurse logistice pentru a preveni încercările de trecere a frontierei, inclusiv drone de supraveghere, vehicule de intervenție și camioane cu apă menite să prevină confruntările directe cu migranții.

Planurile de trecere ilegală a frontierei au fost coordonate în mediul online prin intermediul unor mesaje virale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Rachid El Khalfi, spunea miercuri că autoritățile au detectat recent „postări și mesaje anonime” pe rețelele sociale care îndemnau la treceri ilegale în masă în cele două orașe pe 15 august.

În urma acestor alerte, instituția guvernamentală a luat atitudine fermă. Ministerul a descris aceste îndemnuri ca reprezentând „riscuri grave pentru siguranța oamenilor” și a afirmat că acestea urmăreau să exploateze problemele legate de migrație pentru activități pedepsite de legislația marocană.

Tensiunile la graniță s-au intensificat semnificativ în ultima perioadă. În zona de frontieră din apropierea orașului Ceuta s-au adunat zeci de mii de marocani între 29 și 31 iulie, într-un val descris ca fiind cel mai mare de treceri ilegale către oraș, înainte ca majoritatea să se întoarcă la Fnideq.

Consecințele acestor tentative au fost tragice, însă rapoartele oficiale prezintă cifre diferite. Pe 7 august, Consiliul Național pentru Drepturile Omului din Maroc, un organism de stat, a declarat că 14 persoane au murit în timpul tentativei de trecere a frontierei. Conform cifrelor spaniole, numărul morților se ridică la 80.

Diferențe semnificative există și în privința numărului total de persoane implicate în aceste acțiuni. Autoritățile marocane au estimat că aproximativ 40.000 de persoane au participat la tentativa de trecere a frontierei, în timp ce autoritățile spaniole au evaluat cifra la peste 70.000.

Punctele de frontieră din nordul Africii reprezintă o zonă fierbinte pe harta migrației ilegale. Ceuta și Melilla, împreună cu Insulele Chafarinas și câteva alte insulițe stâncoase din Marea Mediterană, sunt administrate de Spania. Marocul le consideră „enclave marocane ocupate”.

Motivele care îi determină pe oameni să își riște viața la graniță rămân profund legate de situația din regiune. Migranții din mai multe țări încearcă în mod regulat să treacă din Maroc în teritoriile administrate de Spania, încercând să ajungă în Europa pe fondul dificultăților economice și al conflictelor armate din țările lor de origine.