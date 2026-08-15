Italia va menține și după 15 august controalele pentru legăturile aeriene și navale cu Spania, pe fondul preocupărilor de securitate apărute după criza migratorie din Ceuta. Guvernul de la Roma a anunțat că suspendarea aplicării acordului Schengen va fi revizuită doar după eliminarea riscurilor pe care autoritățile italiene spun că le iau în calcul.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a explicat decizia în fața unei comisii parlamentare convocate pentru analizarea măsurilor adoptate după evenimentele din Ceuta.

„Decizia de suspendare a aplicării acordului Schengen nu va fi revizuită înainte de 15 august şi, în orice caz, numai după ce riscurile de securitate pentru Italia vor fi complet excluse”, a declarat ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi.

Piantedosi a apărat măsura și a susținut că aceasta respectă dreptul european. El a criticat, în schimb, răspunsul Madridului, despre care a spus că a urmat o „logică de represalii” prin introducerea unor controale similare pentru călătorii care sosesc din Italia.

Ministrul a afirmat că una dintre preocupările luate în calcul de Guvernul Giorgia Meloni este posibilitatea infiltrării unor persoane cu legături teroriste în fluxurile de migrație necontrolate.

El a spus că „diverse surse evidenţiază modul în care unele zone din Maroc, inclusiv cele din apropierea Ceutei, au fost din punct de vedere istoric ţinte ale recrutării şi radicalizării jihadiste”.

Conform datelor prezentate de Guvernul de la Madrid, peste 80.000 de migranți au pătruns ilegal în Ceuta în zilele de 30 și 31 iulie, fie înotând până în enclavă, fie trecând gardul de frontieră.

Cei mai mulți s-au întors între timp în Maroc, însă aproximativ 5.000 de persoane se află în continuare în Ceuta.

O mare parte dintre aceștia sunt minori. Marocul a cerut repatrierea lor, însă Guvernul condus de Pedro Sanchez a întârziat procedura, invocând legislația spaniolă care protejează minorii migranți ilegali în fața expulzării.

Criza din Ceuta a dus la deteriorarea relațiilor dintre Roma și Madrid.

Italia a anunțat pe 31 iulie suspendarea acordului Schengen pentru legăturile aeriene și navale cu Spania. Pentru că cele două state nu au frontieră terestră comună, măsura se aplică pasagerilor care ajung în Italia cu avionul sau pe mare și îi obligă să prezinte un act de identitate.

Spania a cerut fără succes ridicarea restricțiilor.

Ulterior, Guvernul de la Madrid a introdus controale similare pentru călătorii veniți din Italia, măsură valabilă până pe 7 septembrie.