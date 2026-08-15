Primirea deciziei de pensionare nu înseamnă, în toate cazurile, că suma stabilită atunci rămâne neschimbată până la sfârșitul perioadei de plată. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care pensia poate fi recalculată, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Este importantă însă diferența dintre recalcularea prevăzută de lege și o majorare acordată automat. Pensia nu crește doar pentru că un pensionar depune o cerere. Modificarea cuantumului intervine atunci când sunt identificate și valorificate elemente care, potrivit legii, trebuie luate în calcul.

Unul dintre cazurile prevăzute de legislație este cel în care, după stabilirea pensiei, există stagii de cotizare care nu au fost valorificate.

Legea nr. 360/2023 reglementează recalcularea prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după înscrierea la pensie, precum și a altor elemente care nu au fost avute în vedere la stabilirea drepturilor.

Pentru pensionarul care continuă să lucreze după pensionare, perioada respectivă poate avea astfel consecințe asupra cuantumului pensiei, în condițiile prevăzute de lege.

CNPP precizează că recalcularea pentru stagiul realizat după pensionare poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic.

O altă situație este cea în care pensionarul prezintă documente care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială a pensiei.

Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 prevăd expres, în cererea de recalculare, posibilitatea valorificării unor venituri totale lunare, stagii de cotizare, perioade asimilate, perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale, sporuri cu caracter permanent și alte documente.

Asta înseamnă că existența unui document nou poate fi relevantă pentru cuantumul pensiei, dar numai după verificarea lui și în măsura în care informațiile pe care le conține sunt valorificabile potrivit legislației.

Un capitol important îl reprezintă veniturile pentru care pensionarul poate prezenta ulterior documente justificative.

Casa Națională de Pensii Publice a făcut precizări inclusiv cu privire la recalcularea pensiilor prin valorificarea unor venituri și sporuri pentru care există documente doveditoare.

Prin urmare, un pensionar care descoperă că anumite elemente ale veniturilor sale nu au fost valorificate nu trebuie să presupună automat că decizia inițială este definitivă sub toate aspectele. Documentele pot fi depuse la casa teritorială de pensii, unde sunt analizate în condițiile legii.

Termenii sunt adesea folosiți împreună, dar nu descriu exact aceeași situație.

Recalcularea intervine atunci când sunt adăugate elemente care pot influența cuantumul pensiei, în condițiile prevăzute de legislație.

Revizuirea privește situațiile în care se constată diferențe între drepturile stabilite sau plătite și cele care ar fi trebuit stabilite potrivit legii, în condițiile prevăzute de aceasta.

Pentru pensionar, diferența este importantă deoarece procedura și motivul pentru care se modifică drepturile nu sunt aceleași.

Un aspect important este că recalcularea poate duce la modificarea cuantumului doar dacă elementele nou valorificate au efect asupra drepturilor.

De aceea, depunerea unei cereri nu reprezintă o garanție că pensia va crește. Casa de pensii verifică documentele și aplică regulile de calcul prevăzute de lege.

În cazul stagiului realizat după pensionare, de exemplu, CNPP indică expres posibilitatea solicitării recalculării o dată pe an.

În situația în care există perioade de muncă, venituri sau alte documente care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei, pensionarul poate solicita recalcularea drepturilor la casa teritorială de pensii.

Cererea trebuie însoțită de documentele necesare pentru dovedirea elementelor care urmează să fie analizate. Modelul prevăzut de normele de aplicare a legii include explicit posibilitatea solicitării recalculării pentru venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate, condiții de muncă, sporuri și alte documente.