Casa Națională de Pensii Publice a oferit precizări vineri cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora în jur de 2,2 milioane de dosare ar fi fost calculate eronat. Clarificările vin în urma auditului financiar desfășurat de Curtea de Conturi pentru anul 2024.

Conducerea instituției subliniază că datele prezentate de auditori reprezintă estimări bazate pe extrapolare statistică și nu rezultatul unei verificări individuale a fiecărui dosar în parte.

Reprezentanții instituției arată că datele menționate de auditori trebuie interpretate corect, având în vedere metodologia aplicată. Verificările detaliate au fost făcute pe eșantioane selectate din bazele de date, iar rezultatele au fost extrapolate la nivel general.

„În ceea ce privește informațiile potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, este necesară clarificarea modului în care trebuie interpretate datele prezentate în raport. Pentru o parte dintre aspectele analizate, auditorii au pornit de la datele existente în bazele de date ale CNPP și au selectat eșantioane asupra cărora au fost efectuate verificări de detaliu, rezultatele fiind utilizate pentru realizarea unor estimări prin extrapolare statistică”, precizează sursa citată.

În consecință, cifrele rezultate din modelul statistic nu pot fi atribuite direct fiecărui pensionar în parte fără o verificare prealabilă a actelor din dosar. „Nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit, iar în mod similar, valorile estimate prin extrapolare nu reprezintă, prin ele însele, sume stabilite individual pentru fiecare beneficiar.”

„Prin urmare, din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. Existența și cuantumul unei eventuale diferențe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”, precizează CNPP.

Instituția menționează că tratează cu maximă responsabilitate toate constatările făcute de auditorii externi și asigură că nu minimalizează cazurile concrete semnalate.

„Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existența unor diferențe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât și pentru acordarea diferențelor de drepturi cuvenite beneficiarilor”, subliniază aceeași sursă.

Pentru a explica contextul în care au apărut neconcordanțele, reprezentanții Casei de Pensii amintesc volumul uriaș de muncă generat de aplicarea noii legislații. Procesul a implicat procesarea rapidă a milioane de date și documente la nivelul tuturor caselor teritoriale.

„Procesul a presupus analizarea și prelucrarea unui volum foarte mare de date și documente, precum și mobilizarea personalului CNPP și al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii și operațiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susținută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepțional de activitate, concomitent cu asigurarea continuității plății pensiilor și a activităților curente ale sistemului public de pensii”, afirmă aceeași sursă.

Oficialii adaugă că apariția unor situații izolate este firească într-o procedură de o asemenea amploare, însă aceste cazuri nu pot fi generalizate.

Conducerea instituției reiterează că obiectivul principal rămâne plata corectă a drepturilor bănești și remedierea tuturor neconcordanțelor confirmate în teren.

„CNPP îi asigură pe beneficiarii sistemului public de pensii că fiecare situație în care se va confirma existența unei diferențe va fi soluționată potrivit legii. Prioritatea instituției rămâne stabilirea și plata corectă a drepturilor de pensie, precum și consolidarea mecanismelor de verificare. În susținerea celor precizate mai sus, atașăm observațiile formulate de către auditorii Curții de Conturi a României în raport cu numărul beneficiarilor din sistemul public de pensii, cu cazurile neconforme identificate de către auditorii Curții de Conturi a României, sumele constatate pentru aceste cazuri și sumele extrapolate de către aceștia”, mai arată sursa citată.