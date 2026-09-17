Recalcularea pensiilor din 2024 a scos la iveală mii de situații în care cuantumul veniturilor calculat de Casa de Pensii ar putea fi diferit de cel prevăzut de lege. Raportul Curții de Conturi indică 574.060 de cazuri în care ar fi fost acordat un punctaj anual mai mare decât cel cuvenit, în timp ce pentru alte peste două milioane de dosare au fost identificate suspiciuni privind acordarea unui punctaj mai mic.

În acest context, una dintre principalele întrebări este ce se întâmplă cu pensionarii care au primit bani în plus din cauza unor erori ale sistemului informatic sau ale prelucrării datelor. Fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Publice, Doina Pârcălabu, a susținut că dosarele trebuie reverificate, iar în anumite situații verificarea va trebui făcută manual.

Problema este cu atât mai sensibilă cu cât unele erori ar putea proveni chiar din procesul de recalculare. Potrivit raportului Curții de Conturi, sistemul informatic al CNPP nu ar fi funcționat în parametrii optimi, iar anumite informații au fost preluate manual în procesul de evaluare a dosarelor.

Totuși, un pensionar nu este obligat automat să restituie banii doar pentru că a primit o pensie mai mare în urma unei erori administrative.

Legea nr. 125/2014, modificată prin Legea nr. 285/2024, prevede că debitele reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie nu se recuperează. Excepția o reprezintă situațiile în care debitul a fost provocat de culpa beneficiarului, de exemplu prin folosirea unor documente nelegale, declararea unor date nereale sau nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege.

Prin urmare, înainte de orice eventuală recuperare, trebuie stabilit dacă există într-adevăr un debit și, mai ales, cine este responsabil pentru apariția lui.

Curtea de Conturi a estimat, prin extrapolare statistică, o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71 de milioane de lei în cazul punctajelor acordate în plus. În același timp, instituția a estimat o subevaluare de peste 230 de milioane de lei în situațiile în care pensionarii ar fi primit drepturi mai mici decât cele cuvenite.

CNPP trebuie să verifice individual aceste situații și să emită, acolo unde este cazul, noi decizii de pensionare. Actualul președinte al instituției este Nicolae Giugea.

Așadar, raportul Curții de Conturi nu înseamnă că sute de mii de pensionari vor trebui automat să dea banii înapoi. În cazul unei erori aparținând instituției, legislația în vigoare prevede protecția beneficiarului. Recuperarea poate deveni o problemă doar în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile legale pentru stabilirea unui debit recuperabil.