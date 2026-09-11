Pensiile ar putea crește mai mult decât prețurile produselor de bază în 2027, după schimbarea politicii fiscale și vamale. Subiectul a fost dezbătut la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, de deputații Marcel Spatari și Ion Chicu.

Marcel Spatari, deputat PAS și președinte al Comisiei economie din Parlament, susține că pensionarii ar putea beneficia, în anumite condiții, de o creștere a puterii de cumpărare. Explicația sa este legată de modul în care se va calcula indexarea pensiilor.

Potrivit lui Spatari, dacă inflația generală va fi mai ridicată decât scumpirile produselor de bază, pensionarii ar putea fi avantajați, întrucât indexarea se face în funcție de inflația generală, în timp ce o parte importantă a cheltuielilor lor este concentrată pe bunurile de bază.

„Dacă inflația e mai mică pe coșurile de bază și pensionarul consumă doar coșuri de bază, indexarea pensiei se va face pe inflația generală și atunci el va câștiga net în putere de cumpărare”, a explicat deputatul.

Spatari a precizat că pensiile sunt indexate anual, în luna aprilie, în funcție de rata inflației. În plus, pensionarii pot beneficia de o majorare suplimentară determinată de evoluția economică. El consideră că măsurile destinate mediului de afaceri, inclusiv facilitatea fiscală pentru profitul reinvestit, ar putea contribui la creșterea economică și, implicit, la majorarea pensiilor.

O perspectivă diferită are deputatul Alternativa Ion Chicu. Acesta avertizează că noile taxe vor ajunge, în cele din urmă, să fie suportate de consumatori și pune la îndoială scenariul potrivit căruia produsele de bază se vor scumpi mai puțin decât media.

„Mărfurile din coșul de consum minim, de regulă, cresc mai mult”, a afirmat Chicu, care susține că populația vulnerabilă ar putea resimți cel mai puternic efectele creșterii prețurilor.

Potrivit acestuia, principala problemă pentru populație în această iarnă ar putea fi însă costul resurselor energetice. Chicu estimează că evoluția prețurilor la gaze și petrol va pune o presiune semnificativă asupra gospodăriilor.

Politica fiscală pentru 2027 a fost votată în prima lectură de Parlament. Proiectul Ministerului Finanțelor prevede majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 de lei, creșterea impozitului pentru gospodăriile țărănești de la 7% la 12% și majorarea TVA în HoReCa de la 8% la 12%.

TVA de 8% va fi menținut pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, ouăle, fructele, legumele și carnea de pasăre. Din aprilie 2027, aceeași cotă redusă pentru gaze va fi aplicată unui consum de până la 150 de metri cubi lunar, iar facilitatea pentru energia electrică va rămâne valabilă pentru primii 100 kWh consumați.

Vor fi introduse și accize pentru anumite băuturi și produse, în timp ce accizele la tutun vor crește cu 20%. Totodată, jocurile de noroc și loteriile vor fi taxate cu 6%.

Ministerul Finanțelor estimează că măsurile vor aduce venituri suplimentare de aproximativ 5,1 miliarde de lei la buget în 2027. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar majoritatea prevederilor sunt programate să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.