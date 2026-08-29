Două persoane care au aceeași vechime în muncă pot ajunge să primească pensie diferită. Explicația este că, potrivit regulilor sistemului public de pensii, numărul anilor lucrați reprezintă doar unul dintre elementele care intră în calcul. Contează și veniturile pentru care au fost achitate contribuții, punctajele acumulate pe parcursul carierei și, în anumite situații, punctele de stabilitate.

Astfel, dacă doi angajați au aceeași perioadă de contribuție, dar au avut venituri diferite, punctajele realizate de aceștia pot fi diferite, iar acest lucru se reflectă în cuantumul pensiei.

Calculul pensiei se bazează pe contribuțiile realizate pe durata activității și pe elementele prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Un element important îl reprezintă punctajul lunar. Modul de determinare a acestuia diferă în funcție de perioada în care au fost realizate veniturile.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, la stabilirea punctajului lunar este luat în calcul venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia a fost datorată contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislației aplicabile la momentul respectiv.

Pentru intervalul 1 aprilie 2001 – 31 august 2024, se utilizează venitul brut lunar realizat care a reprezentat baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale. Acesta este venitul înscris în declarația nominală de asigurare.

Punctajul lunar se determină prin raportarea veniturilor respective la câștigul salarial mediu brut sau net, după caz, comunicat de Institutul Național de Statistică și prevăzut în anexa nr. 7 la lege.

Începând cu 1 septembrie 2024, calculul se face prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

După stabilirea punctajelor lunare, pentru fiecare an calendaristic se calculează punctajul anual. Acesta reprezintă suma punctajelor lunare realizate în anul respectiv, împărțită la 12.

Pe lângă punctajele anuale, în anumite condiții se acordă și puncte de stabilitate.

Punctele de stabilitate sunt acordate persoanelor care au realizat un stagiu contributiv mai mare de 25 de ani. Pentru perioada lucrată peste acest prag, punctajele se acordă astfel:

0,50 puncte pentru fiecare an realizat între 25 și 30 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an realizat între 30 și 35 de ani;

1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Numărul total de puncte se calculează prin adunarea punctajelor anuale obținute pe parcursul carierei cu punctele de stabilitate.

Cuantumul pensiei rezultă prin înmulțirea numărului total de puncte realizate pe întreaga perioadă de activitate cu valoarea punctului de referință, denumit VPR.

Formula este:

Pensie = număr total de puncte × VPR

La 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință era de 81 de lei.

Pentru persoanele care contribuie și la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit potrivit legii este corectat în funcție de cotele de contribuție aferente sistemului public și fondului privat.

Mai exact, calculul ține cont de raportul dintre cota de contribuție datorată sistemului public de pensii, din care este dedusă cota aferentă fondului de pensii administrat privat, și cota de contribuție aplicabilă persoanelor care obțin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, potrivit Codului fiscal, ori celor pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Prin urmare, vechimea nu este suficientă pentru a determina singură valoarea pensiei. Veniturile declarate și contribuțiile aferente acestora, punctajele acumulate și, după caz, punctele de stabilitate sunt elementele care determină numărul total de puncte și, în final, cuantumul pensiei.