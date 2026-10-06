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UE pregătește cel mai amplu val de sancțiuni individuale împotriva Rusiei de la începutul războiului

UE pregătește cel mai amplu val de sancțiuni individuale împotriva Rusiei de la începutul războiuluiUniunea Europeană. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Ambasadorii statelor Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe miercuri aproximativ 1.650 de noi desemnări în cadrul regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Cele mai multe vizează persoane și entități implicate în complexul militaro-industrial rus, iar lista va ajunge apoi la miniștrii de externe ai UE pentru votul final, relatează Reuters.

Pachetul a fost propus de Serviciul European de Acțiune Externă și ar urma să devină cel mai mare set de sancțiuni individuale adoptat de Uniunea Europeană după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

UE pregătește cel mai amplu val de sancțiuni individuale împotriva Rusiei de la începutul războiului

Din totalul de aproximativ 1.650 de noi desemnări, circa 1.570 vizează persoane și entități implicate în complexul militaro-industrial al Rusiei.

Mai mult de jumătate dintre acestea sunt legate de producția de rachete, potrivit informațiilor transmise de diplomați europeni.

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După aprobarea de miercuri de către ambasadorii UE, noile liste vor fi trimise miniștrilor de externe ai statelor membre.

Votul final este programat pentru lunea viitoare.

UE are deja aproximativ 3.000 de desemnări împotriva Rusiei

În prezent, regimul european de sancțiuni împotriva Rusiei cuprinde aproximativ 3.000 de desemnări.

Măsurile pot include interdicții de călătorie în Uniunea Europeană, înghețarea activelor și interdicții privind efectuarea de tranzacții cu persoanele sau entitățile vizate.

Noile desemnări nu sunt însă toate incluse în același cadru de sancțiuni.

O parte dintre acestea au legături cu Rusia, dar sunt introduse în alte regimuri restrictive ale Uniunii Europene, inclusiv în cadrul sancțiunilor referitoare la Coreea de Nord.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: kremlin.ru

Ultimul pachet de sancțiuni a fost adoptat în iulie

Cel mai recent pachet combinat de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Rusiei a fost cel cu numărul 21.

Acesta a fost adoptat în luna iulie.

Noul val pregătit pentru miercuri se remarcă prin numărul foarte mare de persoane și entități care ar urma să fie adăugate pe listele europene de sancțiuni.

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