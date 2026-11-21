Republica Moldova ar putea beneficia de o nouă tranșă de până la 380 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, prin Planul de Creștere Economică. Pentru a primi banii, autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească 40 de condiții de reformă până la sfârșitul lunii decembrie. Misiunea este mai dificilă decât în etapele precedente, însă Bruxelles-ul dă asigurări că sumele aferente reformelor realizate cu întârziere nu sunt pierdute.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a explicat că următoarea etapă presupune un volum mai mare de muncă pentru Guvern. Diplomata susține însă că autoritățile cunosc obiectivele pe care trebuie să le atingă. De asemenea și depun eforturi pentru a respecta calendarul stabilit.

Declarațiile au fost făcute pe 20 noiembrie, în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV. Potrivit ambasadoarei, din cele 1,9 miliarde de euro prevăzute pentru Republica Moldova prin Planul de Creștere Economică au fost transferate până acum aproximativ 661 de milioane de euro.

„Următoarea fază este dificilă, fiindcă trebuie să fie realizate mai multe reforme. Sunt sigură că autoritățile cunosc ce trebuie să facă și depun eforturi maxime pentru a reuși”, a declarat Iwona Piórko.

Asistența financiară europeană nu este acordată automat, ci în funcție de progresele făcute de autoritățile moldovenești. La fiecare șase luni, Guvernul trebuie să îndeplinească o serie de condiții asumate, care sunt ulterior verificate de partenerii europeni. Reformele pot presupune adoptarea unor acte legislative. Totodată, modificarea cadrului normativ sau înființarea și consolidarea unor instituții.

La ultima evaluare, Republica Moldova a avut de îndeplinit 20 de obiective. Dintre acestea, 18 au fost realizate, iar pentru progresele înregistrate țara a primit 157 de milioane de euro.

Două condiții nu au fost îndeplinite la termen. Între timp, una dintre ele a fost deja realizată. Este vorba despre finalizarea liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Ambasadoarea UE a precizat că neîndeplinirea unor obiective în termenul stabilit nu înseamnă că finanțarea aferentă este anulată. Banii pot fi transferați ulterior, după realizarea reformelor restante.

„Nu aș spune că au fost întârzieri. Sunt doar doi pași care nu au fost realizați. Unul dintre acești doi pași deja a fost realizat. Banii nu sunt pierduți, banii sunt achitați, doar că un pic mai târziu”, a explicat diplomata.

Până la sfârșitul lunii decembrie, autoritățile trebuie să îndeplinească alte 40 de condiții pentru a putea accesa următoarea tranșă, estimată la cel mult 380 de milioane de euro. Suma va depinde de rezultatele evaluării europene și de nivelul de îndeplinire a angajamentelor asumate.

În cadrul interviului, Iwona Piórko a vorbit și despre campania de informare „Unde sunt banii?”, prin care Uniunea Europeană încearcă să explice cetățenilor cum sunt folosite fondurile acordate Republicii Moldova.

Diplomata spune că primește frecvent întrebări despre destinația banilor europeni. Pentru a răspunde, aceasta vizitează localitățile din țară și prezintă proiectele realizate cu sprijinul UE.

Printre exemplele menționate se numără renovarea unei școli din Dondușeni, modernizarea unei grădinițe din Ceadâr-Lunga și investițiile în gestionarea resurselor de apă din Edineț. Alte proiecte vizează eficiența energetică și modernizarea infrastructurii medicale.

„Călătoresc foarte mult prin țară și întotdeauna mă asigur să vizitez proiectele finanțate de Uniunea Europeană, cum ar fi școlile, proiectele de eficiență energetică, spitalele și, evident, vor fi mai multe proiecte de acest gen”, a declarat ambasadoarea. Reprezentanta UE consideră că populația trebuie să cunoască rezultatele concrete ale investițiilor europene și să înțeleagă că acestea pot fi observate înainte ca Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene.

Iwona Piórko a subliniat că finanțările reprezintă și o expresie a solidarității europene, iar cetățenii trebuie să înțeleagă efortul din spatele proiectelor și schimbărilor realizate în comunitățile lor.

„Este important ca oamenii să nu considere că totul se produce de la sine, dar să înțeleagă că noi putem vedea fructele solidarității europene chiar și până la aderare”, a afirmat diplomata.

Aceasta a precizat că, în timpul deplasărilor prin țară, discută cu oamenii atât despre investițiile europene, cât și despre motivele pentru care Bruxelles-ul continuă să sprijine Republica Moldova.

Un alt subiect abordat în interviu a fost sprijinul financiar suplimentar de 30 de milioane de euro, pregătit de Uniunea Europeană pentru compensarea facturilor la energie în Republica Moldova.

Asistența a fost anunțată de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, în timpul unei vizite recente la Chișinău. Potrivit Iwonei Piórko, Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova lucrează deja la mecanismul prin care banii vor fi acordați. Fondurile urmează să fie oferite sub formă de sprijin bugetar pentru sectorul energetic, astfel încât să ajungă la cetățeni.

Ambasadoarea a explicat că scumpirea energiei reprezintă o problemă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru statele membre ale Uniunii Europene. Totuși, efectele sunt mai greu de suportat pentru populația din Republica Moldova. Asta unde veniturile sunt mai mici, iar economia este încă în dezvoltare.

Planul de Creștere Economică pentru Republica Moldova a fost prezentat oficial de Comisia Europeană pe 10 octombrie 2024. Pachetul are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și acoperă perioada 2025–2027.