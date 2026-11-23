Crescătorii de porci din România vând animalele cu prețuri cuprinse între 4,5 și 5 lei pentru kilogramul în viu, o sumă care nu acoperă cheltuielile de producție. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă fermele românești și susține că veniturile rezultate din vânzarea cărnii ar trebui repartizate mai echilibrat între crescători, procesatori și comercianți.

Prețul obținut de fermieri la poarta fermei este considerat prea mic în raport cu cheltuielile necesare creșterii animalelor. Florin Barbu a criticat această situație și a atras atenția că producătorii suportă costuri importante, fără să obțină un venit care să le permită să își desfășoare activitatea în condiții sustenabile.

„La poarta fermei, fermierii să primească pentru porc 4,5–5 lei în viu. Nu este corect”, a afirmat Florin Barbu.

Cheltuielile crescătorilor includ furajele, energia, salariile angajaților, întreținerea adăposturilor și alte costuri necesare funcționării fermelor. Atunci când prețul de vânzare nu acoperă aceste cheltuieli, posibilitățile de investiții și menținerea producției devin tot mai dificile.

Florin Barbu susține că veniturile obținute din vânzarea cărnii de porc trebuie distribuite mai echitabil între toate categoriile implicate, de la crescători și procesatori până la marile magazine.

Ministrul nu a prezentat însă un mecanism concret prin care ar putea fi realizată această redistribuire și nici măsuri care să garanteze fermierilor un preț suficient pentru acoperirea costurilor de producție.

Totodată, acesta a anunțat emiterea unui ordin referitor la comercializarea cărnii de porc provenite din import.

Potrivit noilor reguli, produsele care ajung în România congelate sau ambalate în vid trebuie comercializate în aceeași formă în care au fost importate. Astfel, condițiile de prezentare a produselor nu vor putea fi modificate după intrarea acestora pe piața românească.

Florin Barbu a transmis că programele destinate dezvoltării sectoarelor porcin și avicol vor continua.

Deocamdată, ministrul nu a oferit informații concrete despre viitoarele bugete, valoarea finanțărilor sau instrumentele prin care vor fi sprijinite investițiile în ferme.

Pentru crescătorii de porci, prețul de valorificare rămâne o problemă importantă, în condițiile în care animalele sunt vândute cu 4,5-5 lei pentru kilogramul în viu, iar cheltuielile de producție continuă să pună presiune asupra activității fermelor.