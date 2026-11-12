Credincioșii ortodocși se pregătesc pentru începutul Postului Crăciunului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din an. Până duminică, 15 noiembrie, când începe postul, mai sunt doar câteva zile în care pot fi consumate alimente „de dulce”, precum carnea, laptele, brânzeturile și ouăle. Ultima zi înainte de intrarea în post este 14 noiembrie, cunoscută în tradiția populară drept Lăsatul secului.

Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile, până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Perioada amintește de așteptarea venirii Mântuitorului și este dedicată rugăciunii, cumpătării, iertării și faptelor bune.

Spre deosebire de Postul Paștelui, considerat mai aspru, cel al Crăciunului are reguli alimentare mai permisive. Credincioșii au mai multe zile cu dezlegare la pește, motiv pentru care este considerat unul dintre posturile mai ușor de ținut din calendarul ortodox.

Până la 14 noiembrie, credincioșii pot consuma în continuare alimente de origine animală. După această dată, cei care respectă rânduiala bisericească vor renunța la carne, lactate, ouă și la preparatele care conțin aceste ingrediente.

Mesele din următoarele săptămâni vor avea la bază legume, fructe, cereale, leguminoase, nuci și semințe. Fasolea, lintea, mazărea, cartofii și ciupercile se numără printre ingredientele folosite frecvent pentru pregătirea mâncărurilor de post.

Există însă și zile în care credincioșii beneficiază de dezlegare la pește, ulei și vin, potrivit calendarului bisericesc.

Postul Crăciunului a fost stabilit la o durată de 40 de zile pentru întreaga Biserică Ortodoxă în anul 1166, în urma unui sinod desfășurat la Constantinopol. Numărul zilelor are și o semnificație biblică, fiind asociat cu postul ținut de Moise pe Muntele Sinai, înainte de a primi Tablele Legii.

Unul dintre motivele pentru care Postul Nașterii Domnului este considerat mai puțin restrictiv decât cel al Paștelui este numărul mai mare de zile cu dezlegare la pește.

Potrivit calendarului ortodox pentru 2026, în perioada 15 noiembrie – 24 decembrie sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la acest aliment.

Printre sărbătorile importante care coincid cu astfel de zile se numără Intrarea Maicii Domnului în Biserică, pe 21 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, și Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie.

Regulile alimentare nu reprezintă însă singura componentă a acestei perioade. Credincioșii sunt îndemnați să acorde mai multă atenție rugăciunii, să participe la slujbele religioase, să îi ierte pe cei cu care au avut neînțelegeri și să îi sprijine pe oamenii aflați în dificultate.

În tradiția populară românească, Lăsatul secului are o semnificație aparte. În seara de 14 noiembrie, în unele regiuni, familiile și vecinii se adună la masă pentru a petrece ultimele momente înainte de începerea postului.

Gospodinele pregătesc mâncăruri tradiționale, iar membrii familiei își cer iertare pentru supărările și conflictele din timpul anului. Obiceiul este legat de dorința de a începe perioada de pregătire pentru Crăciun cu sufletul împăcat.

În anumite zone ale țării se păstrează și credințe legate de protejarea gospodăriei. Resturile de la masa de Lăsatul secului sunt oferite păsărilor, pentru ca acestea să nu afecteze recoltele în anul următor. Totodată, vasele sunt întoarse cu gura în jos, gest despre care se spune că ar feri casa de necazuri.

Odată cu apropierea iernii, în satele românești începeau și întâlnirile tradiționale cunoscute drept șezători. Oamenii se strângeau în case pentru a desfășura diferite activități gospodărești, precum curățatul porumbului, alesul fasolei, torsul lânii sau cusutul.

Aceste întâlniri erau însoțite de povești, cântece și voie bună, fiind și un prilej pentru tineri de a se cunoaște.

Tot în Postul Crăciunului încep pregătirile pentru colindat. Copiii și tinerii învață cântecele care vestesc Nașterea Domnului, repetă colindele moștenite de la părinți și bunici și se pregătesc pentru mersul din casă în casă, în Ajunul Crăciunului.

Ultima zi a Postului Crăciunului, 24 decembrie, are reguli speciale în tradiția ortodoxă. Ajunul este considerat cea mai aspră zi de post, iar unii credincioși păstrează obiceiul de a nu mânca până după-amiaza sau până la apariția primei stele pe cer, simbol al Stelei Betleemului.

Tot în zilele premergătoare Crăciunului se păstrează tradiția mersului preotului cu icoana Nașterii Domnului la casele credincioșilor. Însoțit de cântărețul bisericesc, acesta vestește apropierea marii sărbători, iar familiile îl întâmpină și se închină la icoană.

În unele localități, vizitele au loc chiar în Ajun, în timp ce în orașe preoții încep să meargă cu icoana cu aproximativ o săptămână înainte de Crăciun.