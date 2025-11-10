Postul Crăciunului începe mai devreme în 2025. Zilele cu dezlegare la pește și regulile stabilite de Biserică

Postul Crăciunului este unul dintre cele patru mari posturi stabilite de Biserica Ortodoxă, având rolul de a-i pregăti spiritual pe credincioși pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Timp de 41 de zile, aceștia sunt chemați să renunțe la alimentele ce conțin proteină animală, să se roage mai mult, să facă fapte bune și să caute împăcarea cu cei din jurul lor.

Comparativ cu Postul Paștelui, cel al Crăciunului este considerat mai ușor de ținut, deoarece include mai multe zile cu dezlegare la pește. Dacă în Postul Paștelui se mănâncă pește doar de Buna Vestire (25 martie) și în Duminica Floriilor, în Postul Nașterii Domnului credincioșii au dezlegare pentru acest aliment în fiecare sâmbătă și duminică, cu excepția primei și ultimei săptămâni de post.

În 2025, Postul Crăciunului va începe mai devreme decât de obicei, pe 14 noiembrie, și se va încheia pe 24 decembrie. De regulă, postul începe pe 15 noiembrie, însă în anii în care Lăsata Secului cade într-o zi de miercuri sau vineri – cum se întâmplă în 2025, când aceasta pică vineri – începutul postului se mută cu o zi mai devreme.

Tradiția spune că, la Lăsata Secului, masa trebuie să fie de dulce, iar miercurea și vinerea sunt zile de post.

În timpul Postului Crăciunului, rânduiala bisericească stabilește un regim alimentar diferit pentru fiecare zi a săptămânii. În zilele de luni, miercuri și vineri, credincioșii trebuie să se abțină de la ulei și vin. În zilele de marți și joi, credincioșii au voie să mănânce preparate gătite cu ulei și vin. În zilele de sâmbătă și duminică, până la data de 20 decembrie, este permis, pe lângă ulei și vin, și peștele.

Există însă și excepții. Dacă într-o zi de luni, miercuri sau vineri se prăznuiește un sfânt mare, marcat în calendar cu cruce neagră, se permite folosirea de ingrediente precum vinul și untdelemnul. În cazul în care acea zi corespunde hramului bisericii sau unei sărbători cu cruce roșie, credincioșii au dezlegare și la pește. Aceeași regulă se aplică și marțea sau joia, atunci când sunt sărbători importante ori hramuri.

Pe lângă sâmbetele și duminicile din post (exceptând prima și ultima săptămână), credincioșii pot mânca pește și în următoarele zile de sărbătoare:

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

25 noiembrie – Sfânta Mare Muceniță Ecaterina;

2 decembrie – Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria;

4 decembrie – Sfânta Mare Muceniță Varvara;

9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana;

18 decembrie – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul.

În Ajunul Nașterii Domnului, Biserica le recomandă credincioșilor să țină post aspru, uneori chiar post negru, până la lăsarea serii. Masa de seară este una simplă, formată din grâu fiert îndulcit cu miere, fructe, covrigi sau turte din făină.

Această rânduială simbolizează curățirea sufletului și a trupului, pregătind creștinii pentru bucuria marii sărbători a Crăciunului.