Pregătirea mașinii înainte de o vacanță începe cu o verificare generală a stării tehnice, deoarece un drum lung solicită mult mai intens toate sistemele față de utilizarea obișnuită din oraș. Este important să observi dacă există zgomote neobișnuite, vibrații sau orice semn care ar putea indica o defecțiune ascunsă, chiar dacă mașina pare să funcționeze normal.

Un rol esențial îl au toate fluidele din mașină, în special uleiul de motor, care trebuie menținut la nivel optim și înlocuit la momentul recomandat. De asemenea, lichidul de răcire este foarte important, mai ales în perioadele calde, când motorul este solicitat mai intens pe distanțe lungi.

Nu trebuie ignorat nici lichidul de frână, care influențează direct siguranța la oprire, iar lichidul de parbriz trebuie completat corespunzător pentru a asigura vizibilitate bună pe tot parcursul drumului. Filtrele, cum ar fi cel de aer sau cel de habitaclu, pot influența atât performanța motorului, cât și confortul pasagerilor, astfel că o înlocuire preventivă este adesea o alegere inspirată înainte de un drum lung.

Anvelopele se află pe lista celor mai importante elemente de siguranță, motiv pentru care trebuie verificată atât starea lor generală, cât și adâncimea profilului, pentru a evita orice risc pe drum.

Presiunea corectă este la fel de importantă, deoarece influențează stabilitatea mașinii, consumul de combustibil și siguranța la viteze mari, mai ales atunci când mașina este încărcată cu bagaje și pasageri.

Înainte de plecare este necesar să verifici toate luminile mașinii, inclusiv farurile, stopurile și semnalizările, pentru a evita situațiile neplăcute pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Chiar și o defecțiune minoră, cum ar fi un bec ars, poate crea probleme serioase în trafic.

Bateria trebuie și ea verificată, mai ales dacă are o vechime mai mare, deoarece pornirile dificile sau fluctuațiile electrice pot deveni probleme exact în momentul în care îți este cel mai greu să le rezolvi.

Pe lângă partea tehnică, interiorul mașinii trebuie pregătit astfel încât toți pasagerii să călătorească în siguranță și confort. Sistemul de aer condiționat trebuie testat înainte de drum, mai ales în sezonul cald, iar centurile de siguranță trebuie să funcționeze corect și să fie ușor de utilizat.

Dacă aveți copii în mașină, scaunele speciale trebuie montate corect, iar obiectele din habitaclu trebuie fixate pentru a nu deveni periculoase în cazul unei frânări bruște.

Înainte de orice plecare este important să verifici existența echipamentelor obligatorii, precum trusa medicală, triunghiurile reflectorizante și stingătorul, toate aflate în termen de valabilitate și în stare bună. De asemenea, este util să ai la tine o roată de rezervă sau un kit de reparație, precum și un cric funcțional, pentru a putea gestiona rapid o pană.

Pregătirea mașinii este completată de o planificare atentă a traseului, care include cunoașterea rutelor, a stațiilor de alimentare și a locurilor de odihnă. Pauzele regulate sunt foarte importante, deoarece oboseala la volan rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor pe distanțe lungi.