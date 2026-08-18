Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism transfrontalier prin care peste 2.000 de mașini second-hand ar fi ajuns pe piața din România, folosind firme din Ungaria și Slovacia și documente care ar fi redus artificial valoarea tranzacțiilor. ANAF estimează un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei, iar verificările au vizat mai multe județe din țară.

Investigația DGAF a inclus controale în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, precum și schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.

ANAF anunță că în cadrul schemei ar fi fost folosite succesiv societăți de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia. Prin intermediul acestora ar fi fost realizate achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA.

În momentul în care codul de TVA al unei firme era anulat, activitatea ar fi fost transferată către o altă societate, fără ca mecanismul comercial să se schimbe.

Autoturismele erau apoi vândute în România, iar inspectorii suspectează că documentele utilizate nu reflectau traseul comercial real. Acestea ar fi fost folosite pentru diminuarea bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale.

Inspectorii antifraudă au identificat mai multe tipuri de nereguli în documentele utilizate pentru tranzacții și înmatriculări.

Printre acestea se numără facturi întocmite în România în numele unor societăți din Ungaria și Slovacia, documente și contracte completate fictiv sau în alb și contracte succesive între persoane fizice, prin care ar fi fost ascuns furnizorul real al mașinilor.

ANAF anunță și folosirea unor persoane interpuse. Unele dintre acestea au declarat că nu știau despre operațiunile comerciale desfășurate în numele lor.

La înmatricularea unor autoturisme ar fi fost prezentate și documente emise pe numele unor societăți care, ulterior, nu au confirmat tranzacțiile respective. În anumite situații, valoarea înscrisă în actele prezentate pentru înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul din Germania.

Pentru recuperarea prejudiciului estimat, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi bancare, dar și asupra unor bunuri mobile și imobile.

Valoarea totală a măsurilor dispuse ajunge la 21,34 milioane de lei.

ANAF continuă verificările pentru a stabili dimensiunea completă a presupusei fraude și pentru recuperarea prejudiciului, estimat în prezent la peste 26 de milioane de lei.