Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Decizia Curții de Apel privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a devenit un veritabil test de turnesol pentru întreaga scenă suveranistă. Pe internet, în podcasturi și pe rețelele sociale, solidaritatea se declară simplu: o poză generată de AI, câteva lacrimi, discursuri dramatice și apeluri repetate la luptă. Când vine însă momentul asumării reale, „generalii” din online par să recurgă la clasicul „picior în ghips” – pretextul comod pentru a nu risca nimic personal, lăsând sacrificiile pe seama oamenilor obișnuiți.

A fost justificată măsura arestării preventive? Linia fină dintre susținerea sinceră și exploatarea cinică pentru audiență și voturi. De ce marile voci din spațiul public evită strada atunci când jocul devine cu adevărat serios. Care este părerea ta? Asistăm la o cauză asumată sau doar la un produs de marketing politic abandonat la primul test greu?

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