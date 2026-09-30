HAI România! Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată







Răspunzând unei întrebări, sensibile să o numim, Grindeanu i-a cerut live ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, să lămurească instituțional care este adevărul, chemându-ș pe ambasadorul SUA la București pentru a cere clarificări privind scandalul de tradare de care este acuzat Grindeanu. Președintele PSD a mai spus luni că guvernul Bolojan este cel mai anti american guvern al României de după 1989.

Este o caracterizare politică dură, care merită discutată serios chiar mai mult. Pentru că Statele Unite sunt partenerul nostru strategic, iar garanțiile de securitate în fața amenințării rusești nu pot deveni decor într-o luptă pentru putere la București. Tocmai de aceea, orice afirmație despre implicarea americană în orice chestiune gravă, cum ar fi implicarea lor în demiterea guvernului Bolojan, trebuie tratată cu maximă responsabilitate.

Opinia mea sinceră este că, dacă PSD ar face un sondaj după votul de miercuri din Parlament pentru cabinetul Mureșan, ar avea o surpriză plăcută.