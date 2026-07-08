ANAF a extins competențele Direcției generale antifraudă fiscală printr-un ordin intrat în vigoare la 6 iulie 2026. Inspectorii Antifraudă vor putea verifica situația fiscală a persoanelor fizice și vor stabili direct impozitul de 70% pentru veniturile cu sursă neidentificată, fără ca dosarele să mai fie transferate către alte structuri ale instituției.

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua verificări privind situația fiscală personală și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor pentru care nu poate fi identificată sursa.

Măsura este prevăzută în Ordinul ANAF nr. 768/2026, publicat în Monitorul Oficial și intrat în vigoare luni, 6 iulie. Actul normativ modifică Ordinul ANAF nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

Prin această modificare, Direcția generală antifraudă fiscală este inclusă pe lista structurilor ANAF care pot efectua astfel de verificări.

Până la intrarea în vigoare a noului ordin, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată de Direcția generală control venituri persoane fizice din cadrul aparatului central al ANAF, de serviciile de verificări fiscale din direcțiile regionale ale finanțelor publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice din unitățile subordonate acestora. Odată cu modificarea legislativă, competența este extinsă și la Direcția generală antifraudă fiscală.

Schimbarea vizează cazurile în care inspectorii Antifraudă identifică, în timpul controalelor, venituri obținute de persoane fizice care nu pot fi justificate sau pentru care sursa nu poate fi identificată.

Până acum, inspectorii puteau constata existența unor astfel de venituri, însă nu puteau emite decizia de impunere. Dosarele erau transmise Direcției generale control venituri persoane fizice, unde era efectuată o nouă analiză de risc și, dacă era cazul, contribuabilul era inclus într-un program de verificare a situației fiscale personale.

Potrivit documentelor care au stat la baza modificării, această procedură putea conduce la utilizarea ineficientă a resurselor instituționale și la întârzierea stabilirii creanțelor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.

Modificarea este legată de regimul fiscal aplicabil veniturilor a căror sursă nu poate fi identificată.

Din iulie 2024, Codul fiscal prevede aplicarea unui impozit de 70% asupra bazei impozabile ajustate pentru astfel de venituri.

Concret, dacă organele fiscale constată că o persoană fizică a obținut venituri care nu pot fi justificate prin surse declarate sau identificabile, ANAF poate stabili, prin decizie de impunere, impozitul datorat și obligațiile fiscale accesorii.

Prin extinderea atribuțiilor Direcției generale antifraudă fiscală, ANAF urmărește reducerea timpului necesar soluționării acestor dosare și stabilirea mai rapidă a obligațiilor fiscale în situațiile în care inspectorii identifică venituri nedeclarate sau fără o sursă clară.

Noua competență acordată inspectorilor Antifraudă nu înseamnă că orice persoană fizică poate fi verificată automat. Procedura de verificare a situației fiscale personale rămâne reglementată de Codul de procedură fiscală.

Înainte de declanșarea controlului, ANAF trebuie să efectueze o analiză de risc. Sunt vizate cazurile în care diferența dintre veniturile estimate de autoritatea fiscală și cele declarate de contribuabil depășește 10% și este de cel puțin 50.000 de lei.

Înainte de începerea verificării propriu-zise, contribuabilul primește o notificare de conformare și beneficiază de un termen de 30 de zile pentru a-și clarifica situația fiscală, prin depunerea sau corectarea declarațiilor ori prin prezentarea documentelor și explicațiilor necesare.

Dacă, după această etapă, riscul fiscal se menține, ANAF poate transmite avizul de verificare și poate începe oficial procedura de verificare a situației fiscale personale. Codul de procedură fiscală prevede că persoana vizată trebuie înștiințată în scris prin avizul de verificare înainte de începerea controlului.