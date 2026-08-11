Persoanele fizice mai pot cumpăra o singură locuință cu TVA de 9% până la 30 septembrie 2026, însă numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege. Regimul este unul tranzitoriu și se aplică unor locuințe cu o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați și o valoare de maximum 600.000 de lei, fără TVA. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a publicat un ghid care explică regulile privind TVA în 2026, inclusiv cotele de 9%, 11% și 21%, după modificările aduse prin Legea nr. 161/2026.

Până la 30 septembrie 2026 inclusiv, o persoană fizică poate achiziționa, individual sau împreună cu alte persoane fizice, o singură locuință pentru care se aplică TVA de 9%. Pentru ca această cotă redusă să fie aplicată, toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.

Locuința trebuie:

-să aibă o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, fără anexele gospodărești; -să aibă o valoare, inclusiv terenul pe care este construită, de cel mult 600.000 de lei, fără TVA; -să poată fi locuită ca atare la momentul livrării; -să fie livrată cel târziu la 30 septembrie 2026.

În plus, cumpărătorul nu trebuie să fi achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023. Verificarea se face potrivit informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”.

O altă condiție este ca actul juridic care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea locuinței să fi fost încheiat până la 1 august 2025. Suprafața utilă este cea definită de Legea locuinței nr. 114/1996, iar anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Pentru persoanele care au încheiat, în perioada 3-31 iulie 2025 inclusiv, acte juridice privind plata în avans pentru cumpărarea unei locuințe există o condiție suplimentară. La momentul livrării, cumpărătorul trebuie să demonstreze că a achitat un avans de 20% din valoarea locuinței, fără TVA. Avansul trebuia achitat integral până la 31 iulie 2025 inclusiv.

Cota de 9% se aplică, până la 1 octombrie 2026, și în cazul livrării unor clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării. „Este vorba despre imobile care urmează să fie atribuite în chirie subvenționată persoanelor sau familiilor a căror situație economică nu le permite să cumpere ori să închirieze o locuință în condițiile pieței. Și pentru aceste imobile există condiția ca actele juridice referitoare la plata în avans să fi fost încheiate până la 1 august 2025”, se arată în ghidul ANAF.

În afara regimului tranzitoriu de 9% pentru anumite locuințe, legislația fiscală prevede o cotă redusă de TVA de 11% pentru mai multe categorii de bunuri și servicii. Printre acestea se numără medicamentele de uz uman, precum și alimentele și băuturile destinate consumului uman și animal. În condițiile prevăzute de normele metodologice, cota de 11% se aplică și animalelor și păsărilor vii din specii domestice.

Există însă mai multe excepții: Nu intră la TVA de 11% băuturile alcoolice, anumite băuturi nealcoolice încadrate la codul NC 2202, suplimentele alimentare și alimentele cu zahăr adăugat care au un conținut total de cel puțin 10 grame de zahăr la 100 de grame de produs. De la această din urmă excludere fac excepție laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică”.

Cota redusă se aplică și următoarelor categorii:

-serviciile de alimentare cu apă și canalizare; -apa pentru irigații în agricultură; -anumite îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării; -anumite servicii utilizate în mod normal în producția agricolă; -îngrășămintele chimice și pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, măsura fiind valabilă până la 31 decembrie 2031 inclusiv; -manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele, atât în format fizic, cât și electronic.

În cazul cărților, ziarelor și revistelor, sunt exceptate publicațiile care au în totalitate sau predominant conținut video ori muzical și cele destinate exclusiv sau în principal publicității. „TVA de 11% se aplică și accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, de arhitectură și arheologice, precum și la grădini zoologice și botanice. Tot cu 11% sunt taxate cazarea în sectorul hotelier și în domenii cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. Serviciile de restaurant și catering beneficiază de aceeași cotă redusă, cu excepția băuturilor alcoolice și a anumitor băuturi nealcoolice încadrate la codul NC 2202”, se mai arată în ghid.

TVA de 11% se aplică și livrărilor de lemn de foc către persoane fizice, inclusiv anumitor categorii de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, precum și peletelor și brichetelor din lemn. Pentru anumite produse folosite drept combustibil pentru încălzire este necesară o declarație pe propria răspundere a beneficiarului. Acest regim este valabil până la 31 decembrie 2029 inclusiv: „În condițiile prevăzute de lege, aceeași cotă se aplică și livrărilor către persoane juridice și alte entități care folosesc aceste produse în calitate de utilizatori finali. Printre acestea se află școlile, spitalele, dispensarele medicale și unitățile de asistență socială”.

Cota redusă de 11% se aplică și energiei termice livrate în sezonul rece, respectiv între 1 noiembrie și 31 martie. Beneficiarii sunt populația, spitalele publice și private, unitățile de învățământ publice și private, organizațiile neguvernamentale și unitățile de cult. Regula se aplică și furnizorilor publici și privați acreditați de servicii sociale. Tot cu TVA de 11% sunt prevăzute anumite locuințe care intră în categoria celor livrate în cadrul politicilor sociale.

Sunt incluse clădirile, împreună cu terenul pe care sunt construite, destinate utilizării ca și cămine pentru bătrâni și pensionari, precum și cele destinate caselor de copii și centrelor de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap.

Cota standard de TVA este de 21%. Aceasta se aplică operațiunilor impozabile care nu sunt scutite de taxă și pentru care legislația nu prevede o cotă redusă. Prin urmare, bunurile și serviciile care nu se încadrează în categoriile pentru care este prevăzută TVA de 11% sau, în cazul regimului tranzitoriu, TVA de 9%, sunt taxate, în principiu, cu 21%.

Ghidul publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara explică și principalele noțiuni folosite în materia TVA.

Taxa colectată reprezintă TVA aferentă livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii taxabile la momentul exigibilității, precum și taxa aferentă operațiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plată.

Taxa deductibilă este totalul TVA datorate sau achitate de o persoană impozabilă pentru achizițiile efectuate sau care urmează să fie efectuate.

Taxa dedusă reprezintă partea din taxa deductibilă care a fost efectiv dedusă.

„Prevederile prezentate în ghid au la bază Codul fiscal, modificările introduse prin Legea nr. 161/2026 privind unele măsuri fiscal-bugetare și actele normative care stabilesc aplicarea cotelor reduse pentru anumite bunuri și servicii”, a mai transmis Fiscul din Timișoara.