Persoanele care au semnat antecontracte pentru cumpărarea unei locuințe înainte de majorarea TVA vor putea finaliza tranzacțiile cu cota redusă de 9% până la 30 septembrie 2026. Parlamentul a adoptat miercuri modificarea legislativă, menită să îi protejeze pe cumpărătorii afectați de blocajul sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care a întârziat mii de tranzacții imobiliare.

Potrivit legii, până la 30 septembrie 2026, o persoană fizică poate cumpăra o singură locuință cu TVA de 9%, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de actul normativ.

Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, iar valoarea acesteia, inclusiv terenul, să nu depășească 600.000 de lei, fără TVA. De asemenea, imobilul trebuie să fie livrat cel târziu până la 30 septembrie 2026 și să poată fi locuit potrivit legislației în vigoare.

În același timp, beneficiarul nu trebuie să fi achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA după 1 ianuarie 2023 și trebuie să fi încheiat până la 31 iulie 2025 un act juridic prin care a plătit un avans pentru achiziționarea locuinței.

Modificarea legislativă a fost inițiată după atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale ANCPI și a blocat emiterea extraselor de carte funciară, document indispensabil pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare.

În lipsa acestui document, numeroase tranzacții nu au mai putut fi încheiate la termen, deși cumpărătorii își îndepliniseră obligațiile contractuale și plătiseră avansurile înainte de modificarea regimului fiscal.

În ultimele zile, dezvoltatorii imobiliari, notarii și Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR) au avertizat că blocajul afectează mii de tranzacții, întârzie acordarea unor credite ipotecare și produce efecte în întregul sector imobiliar.

În contextul acestor întârzieri, exista riscul ca persoane care au semnat antecontracte înainte de intrarea în vigoare a noii cote de TVA să piardă facilitatea fiscală din motive care nu le sunt imputabile. Noua lege elimină acest risc prin prelungirea termenului de finalizare a tranzacțiilor.

Proiectul fusese aprobat anterior și de Senat, iar votul din Camera Deputaților încheie procedura parlamentară.

Actul normativ urmează să fie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial, după care noile prevederi vor intra în vigoare.