Meta este judecată în SUA într-un proces deschis de 29 de state, care acuză compania că ar fi conceput Facebook și Instagram astfel încât copiii și adolescenții să petreacă mai mult timp pe platforme. Procesul a început marți, la Oakland, iar statele cer despăgubiri care ar putea ajunge la sute de miliarde de dolari și modificări importante ale celor două rețele sociale, informează Reuters.

Acțiunea este susținută de un grup bipartizan format din 29 de state americane. California, Colorado, Kentucky și New Jersey conduc procesul împotriva companiei. Statele acuză Meta că ar fi proiectat Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul utilizatorilor tineri și că ar fi indus publicul în eroare în privința siguranței platformelor.

Acuzațiile vizează și presupusa contribuție a rețelelor sociale la probleme precum anxietatea, depresia și sinuciderea. În plus, toate cele 29 de state susțin că Meta ar fi încălcat legislația federală prin modul în care a colectat și utilizat datele personale ale copiilor.

Megan O'Neill, procuror general adjunct al Californiei, a afirmat în fața juriului din Oakland că modelul de afaceri al companiei urmărea atragerea utilizatorilor și menținerea lor cât mai mult timp pe platforme, pentru colectarea datelor.

„A funcţionat deosebit de bine în cazul copiilor”, a afirmat O'Neill, susţinând că Meta avea nevoie de utilizatori tineri şi, în acelaşi timp, trebuia să îi convingă pe părinţi şi pe ceilalţi adulţi preocupaţi de siguranţa acestora că platformele sunt sigure.

Potrivit acuzațiilor prezentate în proces, Meta ar fi cercetat inclusiv modul în care funcționează creierul copiilor și felul în care aceștia reacționează la stimulii din mediul online. Compania ar fi urmărit și modul în care utilizatorii minori interacționau cu aplicațiile sale.

Megan O'Neill a prezentat juriului un e-mail intern adresat directorului Instagram, Adam Mosseri, în care timpul petrecut de adolescenți pe platformă apărea drept un obiectiv pentru companie. Acuzarea susține că unii dintre angajații Meta comparau Instagram cu ”un drog”, iar pe ei înşişi cu ”dealerii”.

Statele care au deschis procesul cer, între altele, introducerea unor restricții de vârstă și eliminarea derulării infinite a conținutului.

Compania neagă acuzațiile și susține că a făcut eforturi importante pentru protejarea copiilor și adolescenților care folosesc serviciile sale. Meta afirmă că statele nu au demonstrat că utilizatorii ar fi fost induși în eroare și nici că aceștia ar fi suferit prejudicii.

Procesul este programat să se desfășoare pe parcursul a șase săptămâni. CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, și directorul Instagram, Adam Mosseri, sunt așteptați să depună mărturie. Juriul va formula un verdict consultativ, iar judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers va decide dacă Meta poate fi considerată răspunzătoare.

În cazul unei hotărâri nefavorabile companiei, procesul ar putea duce atât la sancțiuni financiare, cât și la schimbări privind funcționarea Facebook și Instagram.

Meta estimează că valoarea sancțiunilor ar putea ajunge până la 1.400 de miliarde de dolari, aproape de valoarea de piață a companiei. Procurorii generali nu au stabilit deocamdată o sumă exactă, însă au indicat că despăgubirile s-ar putea situa mai degrabă în jurul valorii de 200 de miliarde de dolari.

Procesul a fost inițiat în 2023 și reprezintă unul dintre cele mai importante litigii de până acum privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.

Meta și alte mari companii de tehnologie se confruntă în SUA și cu alte mii de procese deschise de state, autorități locale, districte școlare și persoane fizice în legătură cu presupusele efecte ale platformelor asupra utilizatorilor tineri.