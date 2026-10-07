Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat miercuri, 7 octombrie, că notificările transmise contribuabililor vor fi formulate mai clar și vor indica inclusiv sumele încasate, platforma de la care provin banii și perioada în care au fost primiți.

Măsura îi vizează în special pe cei care obțin venituri din vânzări fără factură și încasează banii în conturi bancare.

Anunțul a fost făcut în emisiunea „Harta de impact”, unde șeful ANAF a explicat că instituția vrea să îi determine pe contribuabili să își declare mai rapid veniturile și să își clarifice situația fiscală.

Potrivit acestuia, mesajele ar putea avea o formulare de tipul: „Ați primit suma X de la platforma Y în perioada Z”.

Schimbarea urmărește ca persoana notificată să poată identifica mai ușor venitul care a generat atenționarea Fiscului. În locul unei informări generale, contribuabilul ar urma să primească date concrete despre valoarea încasată, sursa plății și intervalul de timp la care se referă informația.

Nica a explicat că obiectivul este ca oamenii să ajungă mai repede la ANAF și să își depună declarațiile fiscale atunci când au obligația de a declara veniturile.

Potrivit președintelui ANAF, instituția urmărește astfel și combaterea percepției că veniturile încasate fără factură nu pot fi identificate de autoritățile fiscale.

Adrian Nicușor Nica a avertizat că Fiscul poate verifica informațiile privind încasările realizate prin conturi bancare. El a făcut referire inclusiv la serviciile unor instituții financiare care promovează carduri sau conturi despre care unii utilizatori ar putea crede că nu sunt vizibile pentru ANAF.

„Vă vedem”, a transmis președintele ANAF celor care consideră că astfel de încasări nu pot fi identificate de autorități, potrivit relatării Mediafax. Mediafax

Declarațiile vin în contextul în care ANAF își extinde utilizarea informațiilor provenite din surse fiscale și financiare. Instituția publică inclusiv formulare și proceduri referitoare la notificarea contribuabililor și utilizează informații provenite din mai multe sisteme de raportare. ANAF

Șeful ANAF a vorbit și despre persoanele care încearcă să evite încasarea banilor prin conturi bancare și aleg plata prin intermediul firmelor de curierat.

Potrivit lui Nica, datele obținute de la firmele de curierat reprezintă o sursă de informații pentru autoritatea fiscală. În cazul plăților ramburs, de exemplu, există date asociate tranzacției și persoanei care ridică banii.

Prin urmare, mutarea încasării dintr-un cont bancar către un sistem de plată prin curier nu înseamnă automat că venitul nu poate ajunge în atenția Fiscului.

România funcționează în continuare pe baza unui sistem declarativ, însă ANAF primește informații și prin mecanisme de cooperare fiscală internațională.

Adrian Nicușor Nica a precizat că instituția primește date de la statele membre ale Uniunii Europene și de la alți parteneri. Aceste informații pot fi utilizate pentru verificarea veniturilor și pentru identificarea diferențelor dintre ceea ce declară contribuabilul și datele aflate la dispoziția autorităților.

În acest context, unii contribuabili primesc notificări după depunerea Declarației unice, atunci când datele disponibile Fiscului indică necesitatea clarificării situației fiscale.

ANAF a anunțat și în 2026 că persoanele care nu și-au declarat anumite venituri pot fi notificate și pot avea posibilitatea să își clarifice situația înainte de stabilirea obligațiilor fiscale. ANAF

Întrebat dacă noul tip de notificare va fi folosit și pentru perioade fiscale anterioare, președintele ANAF a spus că nu este un susținător al retroactivității.

Mesajul său pentru contribuabili a fost însă ca veniturile obținute în prezent să fie declarate și documentate corespunzător.

„Vă rog să faceți facturi, că o să vă fie mult mai ușor”, a afirmat Adrian Nicușor Nica, potrivit Mediafax. Mediafax

Noua abordare anunțată de ANAF pune accent pe notificări mai precise, în care contribuabilul să poată identifica direct tranzacția sau venitul care a atras atenția Fiscului. Pentru cei care desfășoară activități comerciale și încasează venituri prin platforme online, conturi bancare sau servicii de curierat, mesajul transmis de autoritate este că aceste fluxuri financiare pot fi corelate cu datele fiscale.

Deocamdată, declarațiile președintelui ANAF descriu direcția în care instituția intenționează să își îmbunătățească notificările. Detaliile tehnice privind implementarea noului format și momentul exact de la care acesta va fi utilizat nu au fost precizate în declarațiile citate.