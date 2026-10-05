Banii primiți de la părinți, copii sau alte rude nu sunt automat impozitați, chiar dacă sunt virați lunar sau au o valoare ridicată. Codul fiscal prevede că donațiile reale între persoane fizice sunt venituri neimpozabile. Totuși, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate verifica proveniența sumelor și poate solicita documente care să justifice transferurile, iar lipsa unor explicații convingătoare poate atrage un impozit de 70%.

Potrivit legislației fiscale, sumele primite sub formă de donație de la rude sunt considerate venituri neimpozabile. Prin urmare, persoanele care beneficiază de un astfel de ajutor nu trebuie să plătească impozit pe venit și nici să depună Declarația unică pentru banii respectivi.

De exemplu, dacă o mamă îi transferă fiicei sale 1.000 de lei în fiecare lună pentru cheltuielile curente sau dacă un fiu îi trimite tatălui pensionar 1.500 de lei pentru întreținere și cumpărături, sumele nu sunt impozabile. Caracterul periodic al acestor transferuri nu le transformă în venituri salariale sau în bani obținuți din activități economice.

De asemenea, Codul fiscal nu impune un plafon general pentru donațiile în bani între persoane fizice, peste care acestea să devină automat impozabile. Chiar și transferurile de valoare mare pot beneficia de regimul veniturilor neimpozabile, dacă reprezintă donații reale și proveniența banilor poate fi demonstrată.

Chiar dacă donațiile nu sunt impozitate, inspectorii ANAF pot solicita explicații cu privire la proveniența sumelor transferate. Persoanele care susțin că au primit bani de la rude trebuie să poată justifica atât existența ajutorului financiar, cât și sursa din care provin fondurile.

O sumă mare primită de la părinți, de exemplu, poate necesita documente care să ateste că aceștia dețineau banii și că transferul a fost realizat cu titlu de donație.

Dacă părinții vând un teren și îi oferă copilului 150.000 de lei pentru achitarea avansului unei locuințe, suma primită nu este impozabilă, cu condiția ca operațiunea să respecte cerințele legale. Contractul de vânzare a terenului, documentele care atestă încasarea banilor și actele aferente donației pot demonstra proveniența și transferul fondurilor.

Eventualele obligații fiscale rezultate din vânzarea terenului sunt distincte de cele aferente donației. Cele două operațiuni au regimuri fiscale diferite, iar impozitele datorate pentru tranzacția inițială nu determină impozitarea automată a banilor dăruiți ulterior copilului.

În timpul unei verificări fiscale, identificarea persoanei care a transferat banii nu este întotdeauna suficientă. ANAF poate analiza dacă donatorul deținea efectiv sumele respective și poate urmări traseul acestora până la beneficiarul donației.

Extrasele bancare pot demonstra transferul banilor, în timp ce contractele și alte documente justificative pot oferi informații despre proveniența fondurilor. Astfel, în cazul unei donații de 150.000 de lei, extrasul bancar poate confirma transferul de la tată la fiu, iar documentele privind vânzarea unui teren pot demonstra sursa banilor.

Situațiile în care sumele mari sunt depuse în numerar, fără documente care să ateste proveniența sau predarea acestora, pot ridica mai multe semne de întrebare. Banii pot proveni din economii acumulate în timp, dintr-o moștenire sau din vânzarea unui bun, însă explicațiile trebuie să fie coerente și susținute de dovezi.

Articolul 117 din Codul fiscal prevede aplicarea unei cote de impozitare de 70% pentru veniturile constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată.

Această cotă nu se aplică automat tuturor sumelor primite de la rude și nici tuturor banilor care intră în conturile unei persoane. Impozitul vizează baza impozabilă ajustată, stabilită de inspectorii fiscali în urma verificărilor, atunci când proveniența veniturilor nu poate fi identificată.

De exemplu, dacă ANAF stabilește o bază impozabilă de 100.000 de lei pentru venituri cu sursă neidentificată, impozitul datorat va fi de 70.000 de lei.

Regula privind impozitarea cu 70% a fost introdusă prin Legea nr. 296/2023 și se aplică, potrivit dispozițiilor tranzitorii, deciziilor de impunere emise începând cu 1 iulie 2024.

Prin urmare, banii primiți de la rude nu generează obligații fiscale doar prin faptul că sunt transferați între membrii familiei. Diferența o reprezintă posibilitatea de a demonstra că sumele provin din surse legale și că transferurile au avut loc în condițiile declarate.