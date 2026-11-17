Aproape 58% dintre români reușesc să pună bani deoparte în fiecare lună, însă mai bine de șapte din zece nu ar putea acoperi cheltuieli neprevăzute echivalentă cu șase salarii. Datele Barometrului Datoriilor 2026, realizat de Kantar România pentru KRUK România, arată că economisirea este tot mai prezentă în comportamentul financiar al populației, dar siguranța financiară rămâne o problemă pentru numeroase gospodării.

Studiul, realizat pe un eșantion național de 1.002 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, mai arată că 12% dintre respondenți au cel puțin o plată restantă.

Valoarea medie a restanțelor este de sub 4.200 de lei, însă în cazul creditelor bancare și al împrumuturilor de la instituțiile financiare nebancare, sumele sunt considerabil mai mari.

Potrivit cercetării, 57,9% dintre români reușesc să economisească într-o lună obișnuită. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani se află printre cei mai activi la acest capitol, 68,1% dintre ei declarând că pun bani deoparte.

Diferențele apar și în funcție de nivelul de educație și regiunea de proveniență. Aproape trei sferturi dintre persoanele cu studii superioare, respectiv 73,1%, economisesc lunar. În București și Ilfov, procentul ajunge la 68,6%, în timp ce în mediul urban, în ansamblu, este de 61%.

În ceea ce privește sumele economisite, valoarea mediană este de aproximativ 1.000 de lei pe lună. Media a crescut de la 1.900 de lei în 2025 la 2.200 de lei în 2026.

Numerarul continuă să fie principala modalitate de economisire, fiind menționat de 64,4% dintre persoanele care pun bani deoparte.

Faptul că o persoană economisește lunar nu înseamnă automat că dispune de o rezervă financiară suficientă pentru situații dificile.

Conform Barometrului Datoriilor 2026, 73,1% dintre respondenți spun că nu ar putea face față unei cheltuieli neprevăzute echivalente cu șase salarii lunare. Doar 26,9% consideră că ar avea suficiente resurse pentru a acoperi o asemenea situație.

Vulnerabilitatea financiară este mai pronunțată în rândul persoanelor cu vârste între 56 și 65 de ani. În această categorie, numai 20,5% dintre respondenți declară că ar putea suporta o cheltuială de asemenea dimensiuni.

O altă cifră relevantă este cea referitoare la economiile care pot susține cheltuielile unei gospodării pe termen mai lung. Potrivit studiului, 31,1% dintre respondenți au economii suficiente pentru a acoperi cel puțin șase luni de cheltuieli.

Indicele Sustenabilității Financiare (ISF), calculat în cadrul cercetării, a ajuns la 50 de puncte în 2026, în scădere față de cele 52 de puncte înregistrate în 2025 și cele 56 din 2024.

În aceeași perioadă, ponderea persoanelor aflate într-o situație financiară fragilă a crescut de la 27,2% la 33,7%. În schimb, procentul celor care beneficiază de o bună sustenabilitate financiară a coborât de la 33,4% la 28,1%.

Lipsa banilor este principalul motiv pentru care o parte dintre români nu reușesc să economisească. Dintre persoanele care nu pun bani deoparte, 83% indică resursele financiare insuficiente drept explicație.

Instabilitatea economică este menționată de 80,1%, iar cheltuielile care depășesc veniturile sunt invocate de 78,1% dintre respondenții din această categorie.

Barometrul Datoriilor 2026 arată că 12% dintre participanții la studiu declară că au cel puțin o plată neachitată. Valoarea medie a restanțelor se menține sub 4.200 de lei, la un nivel similar celui din 2025.

Diferențele sunt însă semnificative în funcție de tipul obligației financiare. Cele mai mari restanțe sunt înregistrate la creditele bancare și împrumuturile acordate de instituțiile financiare nebancare (IFN), unde media ajunge la aproximativ 5.800 de lei.

Împrumuturile contractate de la cunoștințe au o valoare medie restantă de aproape 5.700 de lei. În schimb, datoriile la facturi și servicii se situează la aproximativ 2.000 de lei.

Cercetarea mai arată că 90,8% dintre români consideră că fiecare persoană are obligația morală de a-și achita datoriile la timp. Pentru 35,9% dintre respondenții care au restanțe, dorința de a-și plăti obligațiile financiare este legată în primul rând de corectitudine și responsabilitate morală. Alți 26% spun că urmăresc să își recapete liniștea și să reducă stresul provocat de datorii.

Când vine vorba despre administrarea bugetului, românii acordă prioritate cheltuielilor de bază.

Utilitățile și serviciile esențiale sunt menționate de 91,3% dintre respondenți, iar alimentele de 85,5%. Sănătatea ocupă locul al treilea, cu 75,4%, în urcare față de poziția din cercetarea anterioară.

Abonamentele, transportul, educația și activitățile de timp liber sunt menționate de 73,7% dintre participanți. Plata datoriilor și a restanțelor ocupă locul al cincilea, cu 71,6%, în timp ce achitarea ratelor la credite este indicată de 63,9%.

În privința educației financiare, 70,3% dintre români consideră că au nevoie să își îmbunătățească nivelul de cunoștințe. În același timp, 72% își apreciază propriile cunoștințe financiare ca fiind ridicate.

Un alt aspect semnalat de cercetare este lipsa planificării bugetului: 31,2% dintre respondenți declară că nu își organizează niciodată bugetul personal sau familial.

Barometrul Datoriilor 2026 a fost realizat de Kantar România pentru KRUK România, pe un eșantion național reprezentativ de 1.002 bărbați și femei cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

Cercetarea a fost desfășurată în perioada august-septembrie 2026, prin metoda CATI, care presupune realizarea de interviuri telefonice.

Datele conturează o situație în care economisirea lunară este practicată de o parte importantă a populației, dar capacitatea de a face față unor dificultăți financiare majore rămâne limitată. Scăderea indicelui de sustenabilitate financiară și creșterea ponderii persoanelor aflate în situații fragile indică presiuni tot mai mari asupra bugetelor gospodăriilor.