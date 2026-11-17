Românii care au trecut de 50 de ani și au rămas fără un loc de muncă pot beneficia de o măsură de sprijin prin care statul acordă angajatorilor o subvenție totală de 27.000 de lei pentru fiecare persoană încadrată.

Facilitatea este destinată încurajării angajării șomerilor din această categorie de vârstă, însă datele privind ocuparea forței de muncă arată că reintegrarea profesională a persoanelor în vârstă rămâne dificilă.

Subvenția este acordată prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), iar banii ajung la firmele care angajează persoane eligibile, nu direct la salariați.

Angajatorii trebuie să respecte condițiile legale privind menținerea raporturilor de muncă. În paralel, există o facilitate distinctă pentru șomerii care se apropie de vârsta pensionării, dar numărul angajărilor realizate prin acest program este foarte redus.

Sprijinul financiar se acordă angajatorilor care încadrează în muncă persoane aflate în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație.

Valoarea subvenției este de 2.250 de lei pe lună, timp de 12 luni. Astfel, suma totală poate ajunge la 27.000 de lei pentru fiecare persoană angajată.

Există însă o condiție importantă: firma trebuie să mențină raporturile de muncă cel puțin 18 luni de la data angajării. De asemenea, angajatorul trebuie să încheie convenția cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termenul prevăzut de lege și să respecte procedura de acordare a sprijinului.

Banii reprezintă o subvenție destinată angajatorului și nu înlocuiesc salariul pe care acesta trebuie să îl plătească angajatului.

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 76/2002 prin OUG nr. 11/2026, măsura se adresează șomerilor cu vârsta de peste 50 de ani, încadrați în muncă pe perioadă nedeterminată.

Pentru ca angajarea să fie eligibilă, persoana trebuie să aibă statutul de șomer și să îndeplinească cerințele prevăzute de lege. Simplul fapt că un candidat are peste 50 de ani nu este suficient pentru acordarea subvenției.

Există și situații în care angajatorul nu poate primi sprijinul financiar. De exemplu, legislația exclude anumite raporturi de muncă anterioare dintre firmă și persoana angajată. Din acest motiv, condițiile trebuie verificate la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau la agenția municipiului București, înainte de solicitarea subvenției.

Legea prevede o facilitate separată pentru șomerii care mai au cel mult doi ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

În această situație, angajatorul poate primi 2.250 de lei lunar pentru încadrarea unei persoane care, în termen de doi ani de la angajare, îndeplinește condițiile pentru pensionare anticipată sau pentru pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute de lege.

Spre deosebire de subvenția acordată timp de 12 luni pentru șomerii de peste 50 de ani, acest sprijin se acordă până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, pe perioada în care sunt respectate cerințele legale.

Datele privind utilizarea celor două mecanisme arată diferențe semnificative. Potrivit informațiilor prezentate în raportarea ANOFM pentru primele nouă luni din 2026, au fost înregistrate 8.618 angajări în categoria care include șomerii în vârstă și părinții unici susținători ai familiilor monoparentale. Pentru programul destinat persoanelor aflate la cel mult doi ani de pensionare au fost raportate numai zece angajări.

O analiză publicată de platforma eJobs la 12 noiembrie 2026 arată că persoanele de peste 62 de ani continuă să caute locuri de muncă, însă activitatea lor pe platformele de recrutare a scăzut față de anul precedent.

În primele zece luni din 2026, această categorie de candidați a trimis aproximativ 39.400 de aplicări, cu 11,2% mai puține decât în perioada similară din 2025.

Construcțiile au atras cea mai mare parte a candidaturilor, respectiv 28,6%. Comerțul s-a situat pe locul al doilea, cu 26,6%, urmat de servicii, producție și transporturi.

Printre posturile pentru care au aplicat persoanele de peste 62 de ani se numără cele de contabil, șofer, contabil senior, inginer constructor și consilier juridic.

Datele arată că există interes pentru continuarea activității profesionale și după 60 de ani, însă numărul aplicărilor este în scădere. Cifrele eJobs reflectă activitatea de pe platformă și nu reprezintă totalul persoanelor care își caută un loc de muncă în România.

Numărul mare de posturi vacante raportate la nivel național nu înseamnă automat că persoanele trecute de 50 de ani au șanse egale de angajare.

Potrivit ANOFM, la 11 noiembrie 2026 erau disponibile 31.059 de locuri de muncă în România. Cele mai multe oferte vizau următoarele ocupații:

Conducător auto pentru transport rutier – 4.353 de posturi;

Manipulant mărfuri – 1.304 posturi;

Agent de securitate – 1.277 de posturi;

Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 1.231 de posturi;

Curier – 1.221 de posturi;

Lucrător comercial – 997 de posturi.

Un detaliu relevant este că 15.686 dintre locurile de muncă, reprezentând peste jumătate din total, erau destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

Aceste cifre arată structura ofertelor disponibile, dar nu indică în ce măsură angajatorii sunt dispuși să recruteze persoane cu vârste de peste 50 sau 60 de ani.

Dificultățile întâmpinate de persoanele în vârstă pe piața muncii sunt reflectate și de statisticile europene.

Potrivit unei analize publicate la 1 iulie 2026 de Fundația Friedrich Ebert, pe baza datelor Eurostat, rata de ocupare a românilor cu vârste de peste 55 de ani era de 57% în 2025. România se afla printre statele cu cele mai reduse valori ale acestui indicator din Uniunea Europeană.

În aceeași analiză, situația economică a persoanelor de peste 55 de ani este evidențiată și prin riscul de sărăcie și excluziune socială. În România, 27% dintre persoanele cu vârste între 55 și 64 de ani se aflau în această situație, procent care plasa țara pe locul al patrulea în UE.

Datele prezentate de Business24, pe baza statisticilor europene pentru trimestrul al doilea din 2026, indică o rată de ocupare de 37,9% în România pentru grupa de vârstă 60-64 de ani, față de 56,1% la nivelul Uniunii Europene.

Subvenția de 27.000 de lei oferă un avantaj financiar angajatorilor, însă accesul la facilitate presupune îndeplinirea unor condiții administrative și legale. Persoana recrutată trebuie să fie înregistrată ca șomer, iar firma trebuie să solicite încheierea convenției cu ANOFM.

În plus, obligația de a păstra angajatul cel puțin 18 luni poate influența decizia unor firme, în special atunci când acestea nu pot anticipa necesarul de personal pe termen lung.

Datele privind persoanele aflate aproape de pensionare arată o utilizare foarte redusă a mecanismului de sprijin: numai zece angajări cu convenții încheiate în primele nouă luni din 2026, față de un obiectiv anual de 510 beneficiari, potrivit informațiilor din raportarea ANOFM citate de Business24.

O altă problemă este diferența dintre calificările candidaților și cerințele posturilor disponibile. Experiența profesională acumulată de-a lungul anilor nu garantează automat găsirea unui loc de muncă potrivit, mai ales în domeniile în care sunt solicitate competențe digitale sau pregătire tehnică actualizată.

Pentru românii care au trecut de 50 de ani, subvenția de 27.000 de lei reprezintă o oportunitate de reintegrare profesională, dar accesul efectiv la un loc de muncă depinde și de eligibilitatea candidatului, de cerințele angajatorului și de disponibilitatea firmelor de a utiliza acest program.