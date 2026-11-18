De câte ori citiți știri despre două state diferite cu nume aproape identice, Coreea de Nord și de Sud, e bine de ținut minte că originea lor este într-un armistițiu din iulie 1953, o dungă trasă pe o hartă care face să avem astăzi o țară care ne dă K-Pop-ul și una care inspiră meme-uri cu un tip grăsuț care testează bombe atomice.

Armistițiul de care vorbeam venea după un război care ținuse trei ani, practic un conflict între cele două mari Puteri care administrau fiecare partea sa de Cortină de Fier. SUA și URSS se războiau mai mult prin ”intermediari”, armatele de Nord și Sud, dar aliații celor două țări lider participau și ele cum puteau.

În acel război, România Populară a avut un rol activ în cadrul misiunilor de ajutor non-militar. Gheorghe Gheorghiu-Dej a trimis medici și personal auxiliar și a preluat din Coreea de Nord orfani de război, pe care i-a adăpostit ani de zile.

De altfel, după armistițiu, liderul absolut al Nordului, Kim Ir-Sen, strămoșul grăsuțului din paragraful de început, a vizitat România în 1956, pentru-i mulțumi personal lui Ghoerghiu-Dej pentru ajutorul oferit. Peste ani, același lider a inspirat cultul personalității următorului conducător de la București, Nicolae Ceaușescu.

Astăzi public o radiografie făcută chiar în timpul conflictului armat a misiunii medicale românești din Coreea de Nord. Radiografia este făcută de CIA, adică este rodul unei misiuni de spionaj pe ”teritoriul informațional” al unui stat inamic. În definitv, asta eram atunci.

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RAPORT INFORMATIV

ȚARA: România SUBIECT: Personalul unităților românești de spital de campanie din Coreea DATA DIFUZĂRII: 6 martie 1952

1. În vara anului 1951, Republica Populară Română a trimis două unități de spital de campanie, împreună cu echipamentul necesar, pentru a desfășura activități în Coreea.

a. Prof. Ioan Turai (Dr.) Chirurg b. Dr. Petru Muresan Chirurg c. Dr. Aurel Celalb Chirurg d. Dr. Nicolae Pozagi Chirurg e. Eugenia Guttman Studentă la medicină f. Zoe Turai Studentă la farmacie g. Mario Fieraru Asistent medical h. Carmen Muresan Asistent medical i. Elena Baesu Asistentă medicală particulară j. Elena Sarbu Asistent medical k. Dumitra Stancu Asistent medical

l. Dr. Octavian Tanase Chirurg m. Dr. Florin Barcau n. Dr. Dan Foglu Chirurg o. Dr. Maria Foglu p. Raul Cohn Medic pediatru q. Veturia Udor Farmacist r. Elena Assador Asistent medical s. Elena Nichita Asistentă medicală particulară t. Maria Tartof u. Voichita Parvulescu Asistent medical v. Maria Popescu Asistent medical w. Tudorita Popescu Asistent medical

2. La sfârșitul anului, persoanele menționate mai sus s-au întors din Coreea în România, iar o nouă unitate de spital de campanie a plecat în Coreea pentru a o înlocui. Cele două unități s-au întâlnit la Moscova, în timpul deplasării. Mai jos urmează lista persoanelor care alcătuiau noua unitate de campanie, despre care se presupune că se află în prezent în Coreea: