Noi suspiciuni în jurul șefei Fiscului Sector 1. Firma soacrei, profit spectaculos

O firma de consultanță asociată familiei Luizei Ungureanu, șefa Administrației Sectorului 1 a Finanțelor Publice, a înregistrat în 2025 o creștere spectaculoasă a afacerilor și un profit apropiat de un milion de lei.

Documentele comerciale ajunse în posesia redacției indică plăți primite de World Consulting Partners SRL de la mai multe societăți care au sau au avut domiciliul fiscal în Sectorul 1 al Capitalei. În acest context, poziția Luizei Ungureanu este relevantă deoarece instituția administrează obligațiile fiscale ale unui număr important de companii din cea mai bogată zonă economică a Capitalei.

În centrul suspiciunilor se află World Consulting Partners SRL, societate înființată în august 2022 și specializată în activități de consultanță pentru afaceri și management.

Bazele de date comerciale arată că societatea are un singur asociat și un singur administrator, persoana respectivă fiind Georgeta Ungureanu, despre care aceleași surse susțin că este soacra Luizei Ungureanu.

În 2024, World Consulting Partners a raportat o cifră de afaceri de 716.032 de lei și un profit net de 155.452 de lei. În 2025, afacerile firmei au crescut la 2.184.406 lei, cu 205,07% peste nivelul anului precedent.

Profitul net a ajuns la 997.176 de lei, în creștere cu 541,5%. Aproape 46% din cifra de afaceri s-a transformat, astfel, în profit net.

Informațiile puse la dispoziția redacției indică alte două societăți asociate Georgetei Ungureanu: Insight Tax Solutions SRL și Sistem Fast Construct SRL.

Insight Tax Solutions a fost înființată în noiembrie 2024, are sediul declarat în Sectorul 1 și desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management. Cifra de afaceri și profitul nu au fost declarate.

Sistem Fast Construct are ca obiect principal dezvoltarea imobiliară. Firma figurează cu un singur asociat și administrator, aceeași Georgeta Ungureanu. În 2024, Sistem Fast Construct a raportat o cifră de afaceri de 2.104.813 lei și un profit net de 655.575 de lei, tot cu zero angajați în evidențele financiare publice.

Potrivit documentelor comerciale aflate la dispoziția redacției, World Consulting Partners ar fi primit plăți de la mai multe societăți, între care: NEI Divizia de Securitate, Pro AB Inițio, Cumpăna 1993 SRL, Make & Project SA Suisse – Filiala București, Predator Security, Prof Taxi, Vertatel Internațional, Aconect Smart Software, Băneasa Station Food.

Una dintre relațiile comerciale confirmate public este cea dintre World Consulting Partners și Make & Project SA Suisse – Filiala București.

La 13 iunie 2025, Make & Project a deschis la Tribunalul București dosarul 20411/3/2025, având ca obiect emiterea unei ordonanțe de plată împotriva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

În evidențele instanțelor, creditoarea apare sub denumirea „Make & Project SA Suisse Filiala București SRL prin mandatar World Consulting Partners SRL”. Această mențiune confirmă că firma asociată familiei Ungureanu a acționat ca mandatar al societății care pretindea bani de la CFR Cluj.

Tribunalul București a admis, la 14 noiembrie 2025, excepția necompetenței teritoriale și a transferat cauza la Tribunalul Specializat Cluj.

Potrivit documentelor dosarului citate într-o investigație publicată anterior, Make & Project solicita de la CFR Cluj suma de 1.196.509,01 euro.

Pretențiile ar fi provenit dintr-un contract de reclamă și publicitate încheiat la 24 octombrie 2024. Make & Project susținea că echipa de fotbal nu și-ar fi executat obligațiile contractuale de promovare.

La 25 martie 2026, Tribunalul Specializat Cluj a respins cererea formulată împotriva CFR Cluj. Cererea a fost respinsă deoarece World Consulting Partners nu a dovedit că avea calitatea necesară pentru a reprezenta convențional Make & Project în fața instanței.

Ghidul Agenției Naționale de Integritate arată că un oficial public se află în conflict de interese atunci când participă la adoptarea unei decizii în privința căreia are și un interes personal.

Interesul poate consta într-un beneficiu obținut de un oficial sau de o persoană apropiată.