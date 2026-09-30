Premiile obținute la concursuri, câștigurile din jocuri de noroc și recompensele acordate în diverse situații pot fi supuse impozitării, însă legislația prevede și o serie de scutiri. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov a prezentat un ghid care explică regulile fiscale aplicabile veniturilor obținute din premii, jocuri de noroc și alte surse. Documentul include categoriile de venituri impozabile, situațiile exceptate de la plata taxelor și modul de calcul al impozitului reținut la sursă.

Potrivit ghidului, veniturile din premii includ sumele de bani și bunurile acordate persoanelor care obțin rezultate la diferite concursuri, competiții sau evenimente. În această categorie intră recompensele oferite oamenilor de cultură, oamenilor de știință și artiștilor la gale, festivaluri, simpozioane și concursuri naționale sau internaționale, inclusiv la competiții profesionale.

Sunt considerate venituri din premii și recompensele în bani sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști pentru performanțele obținute la competiții sportive interne și internaționale. Fac excepție veniturile declarate neimpozabile de Codul fiscal, precum și cele plătite de entități cu care beneficiarii au relații generatoare de venituri salariale.

Totodată, în categoria veniturilor din premii sunt incluse și sumele obținute de persoanele fizice din promovarea produselor și serviciilor, ca urmare a unor practici comerciale.

Ghidul DGRFP Brașov arată că premiile în bani sau în natură cu o valoare de cel mult 600 de lei, inclusiv, nu sunt impozabile. De asemenea, anumite beneficii oferite pentru stimularea vânzărilor sau sub formă de reduceri comerciale nu sunt considerate venituri din premii supuse impozitării.

Printre acestea se numără materialele publicitare, pliantele, mostrele și punctele bonus acordate în scopul promovării vânzărilor. Sunt exceptate și reducerile comerciale de preț oferite persoanelor fizice, cu excepția celor acordate contribuabililor care obțin venituri pentru care se aplică regulile privind veniturile din salarii și cele asimilate salariilor.

Legislația prevede și scutiri pentru anumite drepturi și recompense acordate elevilor, studenților și sportivilor. Astfel, nu sunt impozabile premiile și beneficiile similare, precum cazarea, masa, transportul sau echipamentele de lucru și protecție, primite de elevii din învățământul profesional și tehnic și de elevii și studenții care urmează programe de învățământ dual.

De asemenea, sunt exceptate de la impozitare beneficiile similare obținute de elevi și studenți în timpul competițiilor interne și internaționale, inclusiv de participanții nerezidenți la concursurile desfășurate în România.

Scutirile se aplică și premiilor obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale și europene, precum și la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Totodată, nu sunt impozabile anumite premii, prime și indemnizații acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști pentru atingerea obiectivelor de înaltă performanță.

Acestea includ recompensele pentru clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene și mondiale și la Jocurile Olimpice sau Paralimpice, precum și cele acordate pentru calificarea și participarea la turneele finale ale competițiilor internaționale menționate de legislație. Sunt exceptate și primele și indemnizațiile pentru pregătirea și participarea la competițiile internaționale oficiale ale loturilor reprezentative ale României, precum și primele plătite din sumele încasate de cluburi în urma calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale.

Impozitul aferent veniturilor din premii este calculat și reținut la sursă de către persoana sau entitatea care acordă recompensa. Operațiunea are loc în momentul plății premiului.

Pentru fiecare premiu impozabil, suma de 600 de lei este scăzută din valoarea brută, iar asupra diferenței se aplică o cotă de impozit de 10%.

Formula de calcul este următoarea:

Venit net impozabil = Venit brut – 600 de lei

Impozit = 10% din venitul net impozabil

Impozitul reținut la sursă este final, astfel că beneficiarul nu mai are alte obligații fiscale privind plata acestuia.

Potrivit ghidului, veniturile din jocuri de noroc reprezintă toate sumele încasate, precum și bunurile și serviciile primite ca urmare a participării la astfel de activități. În această categorie sunt incluse și câștigurile de tip jackpot, indiferent de denumirea sau forma în care sunt acordate.

Definiția jocurilor de noroc este prevăzută de OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Conform actului normativ, aceste activități presupun acordarea unor câștiguri materiale, de regulă în bani, în urma participării la un joc organizat contra unei taxe directe sau disimulate.

Organizatorul oferă public posibilitatea obținerii unui câștig, iar participantul acceptă oferta prin înscrierea la joc. Câștigurile sunt acordate potrivit regulamentului aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în funcție de selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului.

Definiția cuprinde și activitățile în care câștigătorii sunt desemnați în funcție de rezultatele unor evenimente sau concursuri desfășurate fără implicarea organizatorilor.

Pentru a face diferența între veniturile din premii și cele obținute din jocuri de noroc, ghidul arată că sunt considerate câștiguri din jocuri de noroc sumele și bunurile acordate participanților de persoane juridice autorizate să organizeze și să exploateze astfel de activități.

Încadrarea veniturilor depinde de natura activității și de condițiile în care sunt acordate câștigurile, potrivit legislației aplicabile. Aceste criterii permit stabilirea regimului fiscal corespunzător fiecărui tip de venit.