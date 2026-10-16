Alexandrion Group a premiat tineri sportivi cu rezultate remarcabile în nouă discipline, în cadrul celei de-a XI-a ediții a Galei Trofeelor Alexandrion, desfășurată pe 15 octombrie, la Academia de Studii Economice din București.

Evenimentul, intitulat „Promisiunea”, a inclus și un premiu special acordat lui Valentin Popa, participant la Jocurile Invictus de la Düsseldorf din 2023.

Gala a reunit sportivi cu vârste de până la 23 de ani, recompensați pentru performanțele obținute la schi, gimnastică, atletism, tenis de masă, automobilism, fotbal, canotaj, haltere și scrimă.

Printre laureați s-au numărat schioarea Sofia Moldovan, gimnasta Aniela Tudor, atleta Ștefania Uță, jucătorul de tenis de masă Iulian Chiriță, pilotul David Cosma Cristofor și fotbalistul Remus Guțea. Lista câștigătorilor a fost completată de halterofila Adelina Lorint, canotoarea Iulia Bălăucă și scrimerul Matei Radu.

Potrivit organizatorilor, sportivii premiați au obținut rezultate la competiții naționale și internaționale, inclusiv titluri europene și mondiale, medalii și participări la competiții de nivel înalt.

Premiul special i-a revenit lui Valentin Popa, militar și fost operator al Forțelor pentru Operații Speciale.

Acesta a suferit în 2017 un accident care i-a provocat o leziune a coloanei vertebrale și paralizie de la nivelul pieptului în jos. În 2023, a reprezentat România la Jocurile Invictus de la Düsseldorf, unde a concurat la atletism în scaun rulant și înot.

„Talentul are nevoie nu doar de recunoaștere, ci și de susținere concretă”, a declarat Antonio Salameh, președintele Nawaf Salameh Family Office, potrivit comunicatului transmis de organizatori.

Conform aceleiași surse, Gala Trofeelor Alexandrion a ajuns la a XI-a ediție și a premiat, de-a lungul timpului, peste 100 de sportivi români. Alexandrion Group și Fundația Nawaf Salameh susțin sportul românesc de peste 20 de ani, prin proiecte și parteneriate cu sportivi și cluburi din România.